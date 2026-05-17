今日新聞8分鐘｜報販霞姐被殺　疑犯26年後落網｜的士衝燈險撞人

慈樂邨火｜宏福苑火後購逃生面罩意外搣爛 婦仿倖存災民散煙保命

慈雲山慈樂邨樂誠樓今晚（16日）有單位失火，有居民一度走到天台待救，亦有人報稱被困其他單位需要協助。消防到場將火救熄，至少150人疏散。起火單位戶主指，當時屋內的萬能插蘇疑短路釀成火災，其家貓不幸喪命。

有居於起火樓層的居民，因宏福苑事件購入火警專用的逃生面罩，卻因慌亂不慎扯爛，只能折返家中暫避，但濃煙漸漸攻入屋，她開始感到不適，按照家人建議，參考宏福苑火災倖存者冼婆婆的做法，散除屋內煙霧，得以絕處逢生。

大埔電單車疑收掣不及 猛撞路中8米長塌樹 38歲鐵騎士送院不治

大埔發生致命車禍。本周六（16日）晚上10時許，一輛電單車沿完善路往九龍方向行駛，途經近元洲仔公園時猛撞塌樹，38歲歐姓鐵騎士人仰車翻，頭部重創陷入昏迷，其他駕駛人士見狀報案，歐男由救護車送往雅麗氏何妙齡那打素醫院接受搶救，延至當晚11時29分不治。

據了解，事發前上址山坡有一截樹椏塌下，跌在馬路橫亘慢線和快線，私家車沿慢線駛至停車，涉事電單車沿快線駛至，懷疑收掣不及撞向樹椏肇禍。警方在場調查，估計涉事樹椏大約8米長、0.5米闊。

女報販霞姐被殺案｜被捕男內地犯案入獄逾20年 警：尚有一男在逃

1999年發生的深水埗女報販「霞姐」何慧霞被殺案有新進展，一名54歲涉案男子上周五（15日）在深圳市落網，昨早（16日）押解返港，他被控一項「謀殺」，明早（18日）將於九龍城法院提堂。疑犯在案中涉嫌招聘3名刀手，以及安排車輛接送刀手到現場犯案。據了解，被捕男子早年因涉及內地案件被判監逾20年，並遭限制出境。他刑滿出獄後從未返港，內地公安接獲港警情報後展開拘捕，並移交香港警方。警方指，女報販被殺案中仍有一名男子在逃，他涉嫌負責安排武器。

車cam直擊｜新界的士衝紅燈險撞路人 網民：差啲害死一條人命

今日（17日）網上流傳一段驚險的車cam片段。根據車Cam顯示，事件發生於1月18日下午，拍片者剛駛至一個交通燈口，因應紅燈停車等候，當時左邊行人路有一名男途人正準備橫過馬路，惟在他踏出一步之際，一輛新界的士沿左線高速衝紅燈駛過，險撞到男途人。影片上載者留言：「（男途人）差少少無命。」

有片｜暴踢閘門辱罵關員 中國男大鬧曼谷機場遭索償兼終身禁入境

泰國警方近日指控一名30歲的中國籍男子，在曼谷素萬那普機場出境時破壞自動護照查驗閘門，並辱罵移民局關員。據悉，泰國當局要求該男子賠償45萬泰銖（約10.8萬港元），並將他永久列入「黑名單」，終身禁止入境泰國。

宏福苑︱宏志閣居民特意帶蛋糕上樓過生日：一家人齊齊整整去慶祝

未受大火波及的宏志閣，今日（17日）是第二輪最後一天讓居民上樓執拾。居民李小姐特地帶著蛋糕重返單位，坦言過往每年都會在家慶祝生日，希望爭取更多時間留在單位與家人齊齊整整過生日。另一邊廂，市民蔡女士欲與親人在屋內拍照留念，卻因當局嚴格執行每次限4人上樓的規定而夢碎，只能在大堂與樓上之間無奈輪替，期望政府在執行指引時能兼顧人情。

廣州暴雨多處水浸 兒童遭急流沖走 外賣員逆水狂奔救人｜有片

5月15日，廣州中南部出現暴雨到大暴雨，廣州市越秀區、天河區、番禺區一度發出暴雨紅色預警信號。廣州街頭多處水浸，在越秀區竹絲崗路更發生驚險一幕，有小朋友被強大水流沖走，多位外賣員見狀立即逆水狂奔拯救，將小朋友抱回安全區域。