社署嘉許逾200寄養家庭　長期服務最多超過30年

社會福利署周日（17日）舉行「2026寄養家庭服務獎頒獎典禮」，表揚超過200個寄養家庭，以肯定他們多年來用愛心照顧寄養兒童。活動由社署署長杜永恒主禮，共有約680位嘉賓出席。



2026年5月17日，社會福利署舉辦「2026寄養家庭服務獎頒獎典禮」。圖為社署署長杜永恒致辭。（政府新聞處圖片）

社署中央寄養服務課一直致力統籌和協調非政府機構提供寄養服務，將邁向45周年。今年典禮以「乘愛高飛 邁向豐盛四十五載」為主題，包括寄養家長、寄養兒童，以及11間營辦寄養服務的非政府機構代表等出席。

2026年5月17日，社會福利署舉辦「2026寄養家庭服務獎頒獎典禮」。圖為社署署長杜永恒向服務超過30年的寄養家庭頒發「長期服務金至尊大獎」。（政府新聞處圖片）

22位服務超過25年 180家庭服務5至20年

典禮上，22位服務超過25年的寄養家長獲頒長期服務獎項，其中兩位更已服務超過30年。另有近180個家庭獲頒長期服務獎，服務年期由5至20年不等。

杜永恒致辭時表示，因家庭問題而未能得到適切照顧的兒童，透過入住寄養家庭，能繼續享受家庭生活，直至他們能與家人團聚，又或獲得其他長遠福利安排。

他衷心感謝寄養家長超越血緣的無私大愛，多年來為寄養兒童注入家庭溫暖和正能量，以愛心照亮童心，引領孩子們「乘愛高飛」。他亦向11間營辦寄養服務的非政府機構致謝，讓這項服務得以繼往開來。

2026年5月17日，社會福利署舉辦「2026寄養家庭服務獎頒獎典禮」。圖為社署署長杜永恒向服務超過25年的寄養家庭頒發獎項。（（政府新聞處圖片）

全港現時約有1,120個寄養家庭

為加強支援寄養服務，以及鼓勵更多熱心人成為寄養父母，社署近年推出一系列優化措施，包括2024年大幅調高寄養家長服務獎勵金，並於2025年起增撥資源加強寄養家長的培訓等。現時，全港約有1,120個寄養家庭，有意成為寄養家長的市民可聯絡社署中央寄養服務課。