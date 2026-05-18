今日新聞8分鐘｜少年追影巴士捱撞｜男子搶軚掛車門　飆百米拋飛

老婦闖葵涌道遊蕩遭私家車撞至拋起 嚇窒途經司機：黐線㗎

葵涌發生驚險車禍。今日（17日）下午約3時半，一輛私家車沿葵涌道、往新界方向行駛；途至荔景邨對開時，撞到一名老婦。姓莊（73歲）事主手、腳及臀部受傷，清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。姓吳（28歲）男司機涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕，正被扣查。

網上流傳兩段車禍前後的影片，可見cam車行駛途中，赫見老婦身處馬路車群之中步行，所攜雨傘高舉貼住身體，cam車司機即驚呼：「嘩！咩事呀！」隨即連續響咹示警。其車尾cam影片則拍到車禍一刻，涉事藍色私家車切線時，左車頭撞及老婦，她整個人拋起墮地，倒臥路中。Cam車司機親睹意外嚎叫：「哎‥‥‥哎！撞......黐線㗎呢條友，點揸車呀？」藍色私家車立即停車，影片就此結束。

東涌文東路行人過路處男途人捱的士撞 送院不治 司機涉危駕被捕

大嶼山發生車禍。周一（18日）清晨6時25分，一輛的士沿文東路往東涌巿中心方向行駛，至映灣園對開撞倒一名正在過路的男子。傷者頭部嚴重受傷，昏迷不醒。消防及救護員趕至將87歲姓李傷者救出，即時送往北大嶼山醫院搶救，延至早上7時21分不治。

長沙灣道巴士迷車禍‧第一身視覺│疑望錯方向捱撞 相機長鏡被撞飛

長沙灣道怡靖苑對開，昨午（17日）3時許發生懷疑巴士迷在馬路上拍攝巴士時，被私家車撞倒意外。該名16歲「巴士迷」少年，當時於長沙灣道怡靖苑對開、往葵涌方向中線位置，疑追拍巴士期間，被一輛藍色私家車撞倒受傷。據知該巴士貼有女子組合COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）的首支個人單曲廣告。該名少年事後清醒，膝蓋受傷，清醒由救護車送往明愛醫院治理。而35歲私家車司機則接受警方調查。

屯門兩男擋私家車 1人持刀搶軚被撞 司機逃去遺大量煙彈

今日（18日）早上9時24分，屯門友愛路9號對開發生交通意外。據報一輛私家車撞倒一名29歲姓葉男子，他左腳骨折流血受傷，清醒由救護車送往屯門醫院治理，惟涉事私家車司機棄車不顧而去。

惟警方到場發現車上有逾200枚懷疑是依托米酯的煙彈，路邊花槽有一把牛肉刀。現場消息稱，事發時傷者與另一男子曾和司機爭執，其中傷者搶軚阻止車輛行駛，惟最終倒地受傷。

總督察何兆東承認收賄114萬 求情稱因貪心至一鋪清袋 5.26判刑

曾被譽為警隊「明日之星」的總督察何兆東，涉與其妻涉收受欺詐案事主逾114萬現金及禮物，兩夫婦均被控收受利益罪名。何今（18日）在荃灣法院（暫代區域法院）承認4罪，其妻則獲准控罪存檔不作起訴。辯方求情指，何原本年青有為，並有望晉升警司，奈何因「貪心居多」，行差踏錯，現萬劫不復，前程一鋪清袋。區域法院暫委法官韋漢熙亦稱，何或許因：「有啲嘢無量力而為。」把案件押後至5月26日判刑。

廣西柳州凌晨5.2級地震 已致2人死亡 91歲長者獲救

《新華社》報道，5月18日0時21分，廣西柳州市柳南區發生5.2級地震，震源深度8千米。據柳州市相關部門消息，地震已致2人死亡。

截至5月18日11時10分，救援隊伍在柳南區太陽村鎮太陽村社區受災現場搜救出最後一名被困人員，系91歲老人，經醫務人員確定，生命體徵平穩，已送醫院救治。

泰國火車與巴士相撞事故 火車司機毒檢初步呈陽性

泰國媒體5月17日引述警方公布，曼谷16日發生的火車與巴士相撞事故中，涉事火車司機尿液檢測的初步結果呈陽性，即體內含有毒品成份。

美軍2戰機空中表演時相撞 墜地爆炸冒火球 機師彈射逃生

美國海軍5月17日表示，兩架海軍戰機當日在愛達荷州（Idaho）空軍基地的一場航空展進行空中表演時相撞，兩戰機上的4名機組成員均安全彈射逃生。