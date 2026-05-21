今日新聞8分鐘｜俄籍童涉天后縱火被捕｜男醫生機上救人外貌爆紅

暴雨｜坪輋水浸湧入九巴 女乘客冒險下車驚呼 的士被浸過半車身

天文台昨晚（20日）9時起，發出黃色暴雨警告信號和新界北部水浸特別報告， 新界北部尤其是八鄉及錦田、上水、打鼓嶺、沙頭角一帶受到大雨影響。警方及消防在上水區接獲多宗水浸報案，其中彩園路近寶石湖邨有隧道水深至腳眼；金錢路、粉錦公路、天光甫等均有人報稱被困村屋內，但暫時安全，甚至多輛車輛「死火」壞車。直至今日（21日）凌晨2時40分，天文台改發色紅色暴雨警告信號，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，雨勢可能持續。

有網民昨日（20日）深夜在Threads上載多段影片，顯示自己暴雨期間乘搭九巴，駛至粉嶺坪輋一帶時，九巴遇到大雨和嚴重水浸「死火」，泥水更湧入車內，附近車輛同樣壞車，有乘客表示「前面嗰架跪低咗」、「啲水入晒嚟」，亦有女乘客冒險除鞋撐傘下車，上載者笑言「其實真係有海底奇兵！人哋話佢熟水性、細細個就咁游返屋企，但建議大家都係留喺安全地方比較好」，片中可見，該名女乘客下車時驚呼一聲。

屯門公路逾10車撞釀1傷 其中7車「串燒」 往屯門交通擠塞

今日（21日）早上7時47分，屯門公路往屯門方向、近深井消防局有至少10輛車發生碰撞。其中一名30多歲私家車男司機報稱因氣袋彈出，手痛受傷，救援人員正在現場為他檢查傷勢。從網上影片可見，其中有7輛車「串燒」頭撞尾，數輛私家車車頭冚撞至摺起；警方正調查意外成因。

沙田乙明邨墮樓內情｜為申請學費貸款事宜與子爭執 六旬男子墮斃

沙田乙明邨明耀樓昨日（20日）晚上發生墮樓案，61歲男戶主與兒子爭執期間墮樓斃命。據悉，21歲兒子欲申請學費貸款要父親簽名，但被拒絕。二人激烈爭執，最終演變成悲劇。警方事後一度帶走死者妻兒作進一步調查，案件列有人從高處墮下，由重案組跟進。

天后縱火｜13歲俄籍童涉6處縱火被捕 保安及時救火報案

天后區驚現縱火狂徒。社交平台Threads 今日（21日）瘋傳一段CCTV片段，拍攝到一名男童涉嫌縱火。片段直擊該名男童於本周二（19日）在街頭點火燒垃圾桶內的垃圾，又在商場內點火燒擺放在走廊的垃圾，幸得清潔工人及保安員及時發現，用滅火筒撲熄火種，才沒有釀成火災；發文者最後表示保安成功捉到該名縱火少年。事件引起不少網民留言，紛紛感謝保安叔叔，同時批評縱火者損人不利己。

警方當晚接獲保安報案後，到場拘捕一名13歲俄羅斯籍男童，涉嫌縱火，並檢獲一個打火機。有人承認在天后及維多利亞公園6處地方點火。事件中男童手有輕傷，由送院治理。

車Cam｜私家車逆線衝斑馬線險撞學童 機警女傭神反應拉回獲讚

網上流傳一段極度驚險的車Cam片段，一名女傭帶着兩名身穿校服的幼童過斑馬線期間，一輛白色私家車竟然直衝而過。幸女傭警覺性高，亦有觀察路面情況，及時將一名學童拉回，才免於被私家車猛撞。片段流傳後引起極大迴響，大批網民怒斥私家車司機瘋狂駕駛，直言私家車司機必須停牌，同時不少人亦讚揚女傭機警救人「要畀個讚」。

HK Express日本航班有乘客暈厥 醫生乘客施急救 英俊外貌爆紅

近日一班由香港飛往日本福岡的香港快運（HK Express）航班上發生了一宗突發醫療事件，一名中年男乘客突然暈厥，機組人員隨即進行急救，並透過廣播緊急呼籲醫護人員協助。一名年輕醫生當時挺身而出施救，卻因外貌及其多重身份「爆紅」，網民很快便搜出他是健身界紅人張海傑（Ryan），他其後在IG發文「Thank you for the love from 小紅書」回應網民。

錦上路鬥牛｜兩牛交鋒闖馬路頂頭追逐 途經車輛停車觀戰

網上今日（20日）流傳片段，八鄉水盞田上映街頭「鬥牛」盛事。兩頭野牛在錦上路近金水南路馬路中心，用頭和牛角瘋狂互頂，片段中身體呈啡色的野牛似略佔上風，全身黑色的「對手」失蹄，即被牠猛推至倒退到行人路花槽。黑牛站穩後往石崗方向奔馳，啡牛追逐幾步後停下。

現場交通驟然停頓。有村民如常過馬路，亦有途人和的士乘客舉機拍下奇景。目擊者親賭「大戰」，不禁說：「嘩！打交！不得了，掂！」、「精彩！」有網民笑言「唔使飛西班牙睇」便能觀賞「鬥牛」，亦有人猜測兩牛在求偶期間因「爭女」而打架。

螞蟻雪葩｜韓國米芝蓮餐廳放螞蟻入甜品挨告 4年售12000份

韓國首爾一間米芝蓮二星餐廳近日因供應以螞蟻作為裝飾的甜品而被起訴。根據韓國食品安全法，螞蟻是人類禁止使用的食材。4月29日，首爾西部地方檢察廳以違反《食品衛生法》的罪名對該餐廳老闆提出起訴。