政府擬發牌規管夾公仔機等裝置　鄧家彪建議先納入規管再審視條件

政府近日向立法會提交文件，建議修例向彈珠機店及夾公仔機裝置發牌規管，網吧亦須領牌經營。立法會議員鄧家彪今日（5日）指，有個案對夾公仔機成癮，亦容易衍生賭博風險。他認為發牌可保障市民，建議可先將彈珠機店及夾公仔機裝置納入規管後，再審視發牌條件。



民政及青年事務局5月4日向立法會提交文件，提出計劃規管夾公仔機舖，牌照處直接向個別裝置發出有獎娛樂遊戲牌照。（梁鵬威攝）

鄧家彪在港台節目《千禧年代》中指，去年底已留意彈珠機店、夾公仔機情況，有報道指夾公仔機店舖有2,000多間，一些中級檔次商場也有無人夾公仔機店，情況十分普遍。他又指，夾公仔機的本質是「以小博大」，「用最多5蚊夾有價值公仔」，但有提供戒賭服務機構反映有個案對夾公仔機成癮，每日花費不少在夾公仔上。若涉及儲分、兌換高價值禮物或獎品，容易衍生賭博風險。

立法會議員鄧家彪。（資料圖片/林彥汛攝）

鄧家彪又稱「發牌係咪做乜都得呢？唔係」，但發牌後如有一些「變種夾公仔機」，「超出少少夾個公仔嘅情況」，便可以規管，保障市民。至於每次消費金額是否限在最多5元，以及獎品價值等，他認為可先將彈珠機店、夾公仔機裝置納入規管後，再作審視。

對於網吧的規管，他則建議應採取「度身訂造」的方式，因為網吧與數十年前，遊戲機中心情況不同，必須針對其運作模式及過夜留宿等潛在問題，以制定具體守則，而非僅僅套用舊有的遊戲機中心牌照制度。他又提出，應考慮自願性守則改為強制是否足夠。

民政及青年事務局5月4日向立法會提交文件，提出計劃規管夾公仔機舖，牌照處直接向個別裝置發出有獎娛樂遊戲牌照。（梁鵬威攝）

立法會議員鄭泳舜亦表示原則上同意修例。他指留意到近年彈珠機店開遍各區，有接獲市民反映子女有沉迷情況。他指彈珠機玩法含賭博成份，如獎品金額過高或設置「再抽再中」機制，均需透過牌照制度進行監管。他認為發牌制度可保障市民。

立法會議員鄭泳舜。（資料圖片/梁鵬威攝）

至於網吧，他指可加特別條件，例如不可住宿，如人員巡查時發現「點解有沖涼房，點解有床」，則該網吧無法獲發有關牌照，但他認為需取得平衡。

民政及青年事務局5月4日向立法會提交文件，提出計劃規管彈珠機舖，牌照處直接向個別裝置發出有獎娛樂遊戲牌照。（梁鵬威攝）