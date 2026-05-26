今日新聞8分鐘｜「爆粗校長」停職　再爆新片｜總督察收賄判30月

荃灣楊屋道爆水管變「黃河」路面爆裂拱起 料周二晚恢復鹹水供應

荃灣發生爆水管事故。周一（25日）晚上8時許，警方接獲報案，指楊屋道171號中國石油油站對開馬路有水管爆裂，水深約2吋高。現場圖片可見，受爆水管影響，馬路路面隆起凹凸不平，猶如微型山丘，另有大量泥沙碎石湧至地面。

網上多段影片及圖片可見，有黃泥水不斷湧出，淹浸整條楊屋道，馬路頓成「黃河」，油站亦受波及、地面被水淹沒。車輛及途人需涉水而行，有警員到場處理。 水務署表示，接獲報告指荃灣楊屋道近橫龍街交界有鹹水供水管滲漏，並已派員前往現場跟進。經了解後，確認涉事水管為一條直徑900毫米鹹水供水管，用作供應沖廁水予荃灣及葵涌一帶，水務署程團隊正進行供水調度，爭取於周二（26日）晚上9時完成水管維修工程全面恢復沖廁水供應 。

西貢行山失蹤驚魂｜3男全部安全尋回 據悉其中2人早已自行落山

西貢昨晚（25日）發生行山失蹤驚魂，3名男子一度下落不明，大批救援人員登山搜索，今日（26日）凌晨先尋獲其中一名76歲老翁，其後再陸續尋獲另外兩名分別73歲及64歲男子；3人均毋須送院。消息稱，另外兩男昨日已經自行搭小巴落山回家。

警方表示，除今晨4時50分於山上尋獲一名姓陳（76歲）老翁外；中午再在柴灣道家中尋獲一名姓莫（73歲）老翁；同時，人員以電話聯絡上剩餘一名姓潘（64歲）男子，下午約1時半在牛頭角道家中將其尋獲。消防處亦證實，已安全尋獲該3名男子，上午11時05分停止動員。事件中，陳翁手腳擦傷，3人均毋須送院。

深水埗客貨車疑車用外置電池起火 噴火冒濃煙市民合力撲救

深水埗有車輛起火。今日（25日）下午1時許，警方接獲一名男車主報案，指其車輛於大南街275號起火冒煙，疑是替友人暫存在車尾箱的車用外置電池過熱肇禍，他自行救熄，幸無傷亡。

網上影片可見，涉事黑色客貨車車廂內煙霧瀰漫，不斷湧出滾滾濃煙及噴出火舌，有熱心市民協助拉開車門通風排煙，其間有人手持滅火筒嘗試救火，有人則手持水桶，將水潑入車內，情況驚險。

新會商會中學校長再被爆旅巴與教師玩接銀紙 稱「啲女人好貪心」

上周五（22日）網上流傳一段影片，指屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡交流團期間，疑因租用的旅遊巴違規停泊問題，與當地兩名非華裔女保安爭執並辱罵對方。周一又再有新影片流傳，可見李卓興在旅遊巴上與教師玩「接銀紙」遊戲，並稱「啲女人好貪心㗎」，有網民形容「好似睇緊夜王咁」。

該校校董、前立法會議員黃俊碩今日（26日）表示，片段之中李卓興「玩咗啲小遊戲」，認為「觀感上真係可能會有一啲改善嘅空間」，考慮到教職員工應是學生楷模，應向學生灌輸正確的價值觀。至於辱罵女保安一事，他認為屬單一事件，不會因此造成香港與新加坡兩地之間存有誤會。《香港01》正向教育局和學校查詢。

總督察何兆東收賄114萬 官稱一子錯滿盤皆落索 囚30月兼須還款

曾被譽為警隊「明日之星」的總督察何兆東，涉在灣仔警署主動認識一名商人後，助該商人在襲擊案中不被起訴，之後又向商人提及其月薪約10萬，卻無閒錢買奢侈品，商人聽過後送贈約100萬現金，逾14萬的Burberry童裝、Chanel手袋及利是等禮物，何之後亦有按商人要求提供協助。何早前承認公職人員收受利益等4罪，案件今（6日）在荃灣法院（暫代區域法院）判刑。

暫委法官韋漢熙引述被告的前上司撰寫的求情信指，他們均對被告有極高評價，形容他是「罪惡剋星」。韋官判刑時指，被告的工作表現無疑是出色的，惟其行為削弱了香港引以為傲的聲譽，打擊了法治的根基，是「一子錯滿盤皆落索」，判囚2年6個月。韋官另批准歸還令，被告須於出獄後42個月歸還約114萬的款項予特區政府。

回港潮直擊｜珠海拱北往港珠澳大橋口岸多7倍時間 千人等金巴

【佛誕／港珠澳大橋／金巴】周一（25日）是佛誕假期補假，五天工作制僱員連同周未，享有3日連假，促使百萬人次港人外遊，大部份北上，數十萬人玩到盡，晚上才回港，逼爆各個口岸。《香港01》記者直擊晚上回港潮，由珠海拱北往港珠澳大橋口岸的公路，沒有交通意外卻嚴重擠塞，由於大量港車返港，本應短短約10分鐘的車程，竟要86分鐘才到達，多逾七倍時間。網約車滴滴司機表示，最近一次公眾假期尾聲，他曾接載港人到口岸，也只花費一小時。

不過抵達口岸不代表「惡夢完結」，過關後候車大堂逼爆，目測過千人等待乘坐金巴，人龍沒有盡頭，即使站內泊滿金巴準備接客，也花半小時才成功上車。換言之，今晚從珠海拱北市區返回香港，全程竟花費近3小時。

全球唯一野生白色大熊貓近況曝光！9歲左右體態健碩極罕見

近日，大熊貓國家公園臥龍片區公布全球唯一野生白色大熊貓的野外活動影像，時間跨度為2024至今年。專家介紹，這隻大熊貓應該9歲左右，作為白化個體，在自然界中長期穩定存活彌足珍貴。

奧地利女玩滑翔傘遭飛機迎頭撞穿險死 急開後備傘保命

奧地利一名44歲的經驗豐富女性滑翔傘好手，在施密滕霍厄山（Schmittenhöhe）附近飛行時，突遭一架小型觀光飛機從頭頂上方幾英尺處高速撞擊，導致其滑翔傘當場被「劈成兩半」。該女子在空中失控旋轉、尖叫墜向地面，所幸在最後關頭拼死打開緊急降落傘，最終奇蹟般生還，全身上下僅受輕微瘀傷。