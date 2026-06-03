鍾景輝逝世｜羅淑佩致哀：香港演藝界重大損失　感激其對業界貢獻

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝今早（3日）於睡夢中安詳離世。鍾景輝半個世紀以來，對香港演藝界、戲劇教育及文化事業有輝煌貢獻，亦有多項公職。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，其辭世是香港演藝界重大損失，對此表示哀悼，並向他的家人致以深切慰問。



香港戲劇協會下午在Facebook專頁發文悼念鍾景輝，指協會幹事會全體同人與會員，謹以萬分悲痛與崇高敬意，哀悼創會會長鍾景輝博士King sir今日與世長辭。

2018年11月29日鍾景輝（左）及袁國強（右）獲樹仁大學頒授榮譽博士學位。（資料圖片/張浩維攝）

羅淑佩指，鍾景輝多年來參與不少經典舞台劇的執導和演出，包括《夢斷城西》、《劍雪浮生》、《推銷員之死》、《相約星期二》等；亦參與多部電影演出，為港人留下寶貴的集體回憶，亦曾任教香港演藝學院，培育無數知名藝人。其離世是香港演藝界的重大損失，她深深感激他對香港演藝界的卓越貢獻，將永遠懷念鍾景輝這位戲劇大師。

新聞稿指，鍾景輝畢生貢獻演藝界，執導演出作品無數。他致力促進香港的劇藝發展，表現卓越。鍾景輝亦分別擔任前民政事務局表演藝術委員會成員、康文署節目與發展委員會轄下演藝小組（現稱演藝專責委員會）成員及香港藝術發展局戲劇藝術顧問，就戲劇節目事宜方面，為政府提供了不少寶貴意見，於2013年獲頒授銀紫荊星章。