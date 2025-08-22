偷拍群組調查｜販售男更衣室私密照　慫恿起底受害人　藝人亦遭殃

《香港01》潛入多個偷拍群組，揭有人大規模經營偷拍生意，受害者上千人，包括身穿校服的女學生，均未被警方搗破。記者還發現有群組販售針對男性的裸照或私密照，大量照片是本港泳池或體育館更衣室偷拍所得，亦有部份是交友軟件截圖的私密照片，賣家甚至慫恿網民「起底」受害人、交換照片。

賣家的Google Drive至少有460名受害人，會先用打格預覽圖吸客，再向付費人士提供「無碼」圖片，當中包括以前曾流出的藝人周柏豪更衣室偷拍照。



有人在社交網站X（前稱Twitter）公開販售男性的偷拍裸照或私密照片。（螢幕截圖）

專營男性偷拍照 社交網站賬號不斷重生

《香港01》調查多個偷拍群組，發現除了女生，受害者也包括男生。有人在社交網站X（前稱Twitter）公開販售男性的偷拍裸照或私密照片。

記者追查發現，這類賬號過去幾年不定期出現，遭到舉報被註銷後，很快就改頭換面死灰復燃，從用字、手法等判斷，相信是同一人所為。

社交網站X（前稱Twitter）有販售者於今年重開帳號，上載新的Google Drive連結，分享各類私密照。（X截圖）

分享各類私密照 慫恿網民起底交換

販售者會在X上分享在香港泳池或體育館更衣室偷拍到的裸照，或者相信是經交友程式發出後，被截取保存的自拍私密照，甚至是性行為中被偷拍或私下分享的影片。

被偷拍的受害人多數面容清晰可見，有些更被「起底」，販售者註明部份受害人的社交媒體賬號等個人資料，更附有Google Drive雲端硬碟的鏈接，並慫恿「交換相片」或「提供情報」。

雲端硬碟預覽 付費解鎖受害人社交媒體資料

打開發售者提供的Google Drive，裏面有約460名男性偷拍或私密照片，每個有獨立編號。這些照片都是免費預覽圖，相中男性的私密部位被打格，想購買「無碼」高清圖就要用Telegram聯絡賣家。

記者佯裝有興趣去聯絡，賣家開價每一組圖片或影片售價200至500元不等，可以用PayMe或者AlipayHK付款。賣家再「加碼」，向記者發出更多預覽圖，例如某一個「編號」受害人，賣家提供了十多個相片和影片檔案，還附上受害人的社交媒體賬號。

賣家的Google Drive更不定期更新，仍不斷加入「新人」。

藝人周柏豪更衣室偷拍照，亦懷疑再次被利用來販售。（設計圖片）

曾流出男藝人偷拍照再被販售

Google Drive中的預覽圖，還有此前網上流傳過的藝人周柏豪更衣室偷拍照，懷疑再次被利用來販售。周柏豪經理人公司2023年回應過，已經聯絡律師尋求法律意見，現階段不方便回應，會保留一切的法律追究權力，多謝大家關心。

有偷拍照的賣家為避開追查，用隱密性較高的Telegram溝通，甚至轉用虛擬加密貨幣交易，記者嘗追蹤這些群組的金流，請留意「01偵查」的報道。