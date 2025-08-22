偷拍群組調查｜追蹤收款賬戶加密貨幣金流　揭迂迴轉賬至同一戶口

《香港01》記者花數月潛入多個偷拍群組調查，受害人數估計至少過千。有偷拍群組收會員加密貨幣賣高清相，記者追查兩個收款賬號的加密貨幣流向，發現資金經多個戶口迂迴轉賬，最後被轉至同一個交易所戶口，有人同時以「混幣器」混合自己與他人的資金，再隨機分發轉賬，營運者取出的款項已非群組會員原先繳付的虛幣代碼，增加追查難度。

此外，有男性偷拍群組仍會通過須實名登記的PayMe或AlipayHK收款，並仍然活躍。有關注團體認為，偷拍群組的交易模式已因科技進步轉趨「地下化」，希望警方可加強打擊。



偷拍網要用加密貨幣付款做會員，更教人如何買幣。（螢幕截圖）

資金經多個戶口迂迴轉賬

《香港01》花數月潛入多個偷拍群組，有八成被偷拍的都是女學生，部份更清晰看到樣貌。記者潛入的偷拍群組，都有通過偷拍相片及影片牟利。偷拍女性裙底及女學生的網站，除了要用加密貨幣付款做會員，如要購買高清的偷拍照或影片，也要用加密貨幣付款購買。

所有加密貨幣的交易都會記錄於區塊鏈，《香港01》記者透過數據分析平台OKLink，追蹤偷拍網站當中兩個收款賬號的加密貨幣流向。記者發現，加密貨幣的擁有人於6月，將兩個收款帳戶的錢迂迴轉賬，分五次轉至其他戶口後，最終轉至同一個海外交易所FixedFloat的戶口。

輸入加密貨幣的錢包帳號或交易編號，數據分析平台就會顯示加密貨幣資金流向。

用混幣器混合多人資金阻追查

記者再以台灣區塊鏈金融機構XREX的區塊鏈錢包地址查詢工具XRAY，發現迂迴轉賬過程中使用的戶口用了「混幣器」，即將多名使用者的加密貨幣混合，再將相應的金額轉至用戶指定的錢包。

加密貨幣本身有獨特的代碼，理論上可追蹤其流向，但經混幣器混合後，用戶會獲隨機分發另一組代碼的貨幣，讓追蹤者難以找出對應的資金流向。

由於轉賬次數及涉及的款項眾多，記者追蹤的加密貨幣最後被轉至的FixedFloat戶口，亦是混幣戶口，沒法確認全部金額都與偷拍網站相關。FixedFloat戶口涉款總數折合近500萬港元。

香港大學金融科技區塊鏈實驗室總監姚兆明。（李振邦攝）

戶口多設於外地 跨境追蹤難

香港大學計算與數據科學學院教授、金融科技區塊鏈實驗室總監姚兆明，專門研究加密貨幣，他認為以今次偷拍群組的轉賬記錄來看，如果迂迴轉賬後，資金最終都流向同一戶口，會推斷涉事戶口都與偷拍網站營運者有關聯。由於不少加密貨幣交易所都用混幣器阻截追蹤，加上很多時戶口會在外地設立，增加了跨境追蹤難度。

姚兆明的團隊去年與香港警方成功研發系統，運用區塊鏈分析技術，追蹤案件的加密貨幣交易。他說，追蹤時會構建一個很大的數據庫實時追蹤，會看到加密貨幣錢包、及各個戶口的關連性。另外，紀律部隊會提供獨家數據，姚兆明會用人工智能分析。

姚兆明說，嫌疑人最終目的是要收錢，無論如何都要將虛擬貨幣轉回實體貨幣，有機會追蹤到其身份。一般涉及加密貨幣交易的刑事案件，警方都會與他合作追蹤。

上載男性偷拍照的社交平台賬戶，會指示有意買相的人，透過PayMe或AlipayHK付款。（設計圖片）

有偷拍群組用PayMe、AlipayHK收款

此外，上載男性偷拍照的社交平台帳戶，則指示有意買相的人，透過PayMe或AlipayHK付款。由於兩個應用程式都需要實名登記，理論上執法機構可追查到用戶身份。

記者獲得兩個收款的二維碼，但掃瞄後都未見對方的電話，僅見到一個對方自訂的稱號，稱號為「5**好市民」。

偷拍網用香港公司登記域名 一度被停用但又復活

記者追查的偷拍女性群組至少涉及兩個網站，一個用美國域名服務公司註冊，另一個用香港的域名服務公司「耐思尼克國際集團有限公司」。記者向「耐思尼克」查詢，該公司回覆稱多謝舉報，並已停用該域名。但記者發現，一個月後網站又「復活」，繼續招收會員，只是不再展示偷拍預覽圖。但報道刊出後，網站就再次被停用。

風雨蘭項目主任李若藍表示，偷拍是個產業鏈，現用加密貨幣進行交易，企圖隱匿身份，冀警方可加強及主動打擊偷拍群組。（廖雁雄攝）

風雨蘭：偷拍變成產業鍊 模式趨向「地下化」

關注婦女性暴力的團體、風雨蘭項目主任李若藍說，交易模式已因科技進步，趨向「地下化」，但偷拍群組及偷拍帳戶，見到偷拍是個產業鏈，就利用不同的平台宣傳，招收會員，再用加密貨幣去做一個交易，企圖隱匿身份。李若藍希望，警方可加強及主動打擊偷拍群組。