偷拍群組調查｜私密影像流出瘋傳　團體稱「移除令」法例未曾使用

《香港01》揭發本港有多個網站及群組大規模經營偷拍照生意，男性及女性受害者人數上千。和影像性暴力相關的「發布偷拍私密影像」及「非法拍攝或觀察私密部位」等四條刑事罪行，早在2021年生效，但當中兩條關於「發布偷拍私密影像」的罪行，報案、拘捕、檢控及定罪數字都遠低於偷窺和偷拍；法例上賦權移除影像的「處置令」，無公開資料見到曾被使用，保安局亦無備存相關資料。

關注婦女性暴力的團體風雨蘭形容，兩項關於影像發布的罪行檢控率「奇低」，令很多受害人放棄追究，阻礙求助，又批評「處置令」無法協助受害人，形同虛設。



偷拍照大多在公眾地方拍攝。（廖雁雄攝）

四影像性暴力罪行 警三年半接逾2000宗報案

《2021年刑事罪行（修訂）條例》於2021年10月生效，新增「窺淫」（包括偷窺和偷拍行為）、「非法拍攝或觀察私密部位」、「發布源自窺淫或非法拍攝所得的私密影像」、「未經同意下發布或威脅發布私密影像」（「色情報復」、「移花接木」等）共四宗罪行，一經定罪最高監禁五年。

根據警方的數字，截至今年6月，四條罪行一共接獲2,381宗報案。檢控方面，據保安局提供的數字，直至今年3月，一共有821宗檢控個案，當中有755宗定罪，定罪率逾九成。

發布偷拍、私密影像罪 拘捕檢控數字低

絕大部份的報案、拘捕、檢控及定罪數字，都來自「窺淫」及「非法拍攝私密部位」兩宗罪，另外兩條發布性暴力影像的罪行數字佔比較少。其中，「發布源自窺淫或非法拍攝所得的私密影像」，2021年至今年4月只有48宗拘捕，只佔所有性暴力影像罪行拘捕數字的3%；及至今年3月，檢控也只有5宗，佔整體偷拍、私密影像的罪行數字0.6%。

關注婦女性暴力團體風雨蘭項目主任李若藍說，「窺淫」、「非法拍攝及觀察私密部位」的檢控並定罪率約有三至四成，惟「未經同意下發布或威脅發布私密影像」定罪率只有5%。她認為低定罪率會打擊受害人舉報的決心，阻礙他們向警方求助：「我們看到檢控率這麼低的時候，同時間對這司法制度喪失信心。」

法庭可下令移除私密影像 惟未見有頒令案例

窺淫罪在2021年生效的同時，條例亦訂明法庭可發出「處置令」，命令涉事人士及平台移除，甚至銷毀相關的私密影像。不過，現時的公開資料未見有案例獲頒「處置令」，《香港01》屢次追問保安局，局方表明沒備存相關數字。

受害人都希望可移除偷拍或被流出的私密影像，李若藍認為法例有「處置令」，即立法時已知悉這些影像會對受害人造成很大傷害。李若藍表示按她的理解，「處置令」至今未用過，批評「處置令」形同虛設，亦難以討論未用過的法例在海外網站是否適用。

風雨蘭宣傳單張。（廖雁雄攝）

偷拍群組轉趨地下化 檢舉成功率逐年下降

風雨蘭於2021年推出「未經同意發放私密影像下架支援」服務，協助受害人向網絡平台要求移除私密影像。李若藍指，服務的重要之處是減低受害人要自行處理的風險及二次傷害。她舉例指，曾有求助者自行聯絡平台或管理員移除私密影像，但被對方要求出示身份證，甚至提供更多照片以證明身份。

風雨蘭以機構名義向網站提出下架私密影像要求，第一年的成功率有九成，但近年愈見艱難，至2024至2025年度，成功率跌至79%。偷拍群組轉趨地下化，會使用隱密性較高的Telegram群組，或海外IP地址的色情網站。李若藍稱除無有效檢舉渠道外，營運者不認為會被起訴或有任何後果。

「影像性暴力的受害人的傷害是永無止境的，因為一張影像放上網之後，其實你永遠都不知道它被多少人下載並轉載，那像是無止境的噩夢。」李若藍分享，有受害人會精神緊張，每天一起床就查看網上及各個群組有否流傳其私密影像。

台灣衛生福利部設立性影像中心，供受害人檢舉，由政府部門主導移除影像。（網站截圖）

台灣政府主導移除私密影像 無執行可被罰款封網

在台灣，如果受害人發現私密性影像被流出，可以向台灣衛生福利部性影像中心檢舉，由政府主導，通知平台限制瀏覽或要求移除。如平台無在限期內跟進，會被罰款，甚至封網。

在美國，專責監控兒童性剝削影像的「國家失蹤及被剝削兒童中心」設有影像舉報制度。（網站截圖）

在美國，亦有專責監控兒童性剝削影像的「國家失蹤及被剝削兒童中心」，若網路平台服務提供商發現明顯涉及兒童性剝削的內容，就要向中心報告。中心會比對圖片或影片的數碼指紋等數據，移除或阻止影像重複上載。但是，如何阻止成年人的私密影像或偷拍照被重複上載和販售，在不同地方依然是一個難題。