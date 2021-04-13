將軍澳隧道九龍方向轉乘站月底啟用存隱憂　區議員憂「一褪再褪」

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-13 17:36

將軍澳隧道巴士轉乘站，原計劃於2019年尾至2020年初啟用，惟經多番延期後，去年10月先開放往將軍澳方向的轉乘站，至於出九龍方向的轉乘站，則延至今日，仍然未有啟用消息。 土木工程拓展署及運輸署昨日（12日）與觀塘區議員，視察九龍方向的轉乘站，有份出席的觀塘區議員葉梓傑指，運輸署表示，現時轉乘站啟用日期，仍以4月底為目標，但未提能否如期啟用。運輸署近日回覆立法會財委會提問時則指出，往九龍方向的轉乘站，預計5月才啟用。葉表示，留意到有關說法，認為轉乘站啟用日期「一褪再褪」，居民會失望。

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位於將軍澳隧道收費廣場（往將軍澳方向）的巴士轉乘站於10月2日早上啟用。（梁鵬威攝）

葉梓傑指，昨日到現場視察時，轉乘站相關工程已完成得「七七八八」，僅欠巴士站等設施，以及到站資料顯示屏未完成安裝。當局亦向區議員透露，前九龍方向轉乘站的升降機，因測試未能完成等問題，或未能在正式啟用時，同步開放使用。葉續指，留意到藍田連德道往轉乘站的馬路過路設施不足，認為要加設斑馬線和紅綠燈，讓市民安全過路。

葉續說，曾向署方查詢，出九龍方向的轉乘站，是否能如期有4月底啟用。他引述對方稱，仍希望以今個月為啟用目標，但對方沒有說明具體啟用時間，令他擔心今月底或未能使用。

運輸署回應立會特別財委會提問指5月啟用

運輸署近日回覆立法會特別財委會的議員提問時，表示將隧九龍方向轉乘站預計2021年5月啟用。葉表示，有留意到署方的回應，感到「唔高興」，轉乘站啟用日期已「一褪再褪」，而署方一直沒有說明延遲啟用的原因，附近居民會失望。葉指，位於轉乘站附近的興田邨、康華苑，交通選擇不多，若啟用日期再推遲，居民出入並不方便。

按運輸署資料，最新計劃將有30條專營巴士路線使用九龍方向轉乘站，包括15條全日服務及15條繁忙／清晨時段特別服務路線，並會向乘客提供轉乘票價優惠。