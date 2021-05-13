彩虹道「女版明哥」堅持做32元自助餐　食客：呢度粟米肉餅無花假

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-13 18:00

對不少人來說，要吃自助餐就等於龍蝦、生蠔及蛋糕甜品任食，每每動輒數百元至過千元。在彩虹道街市熟食市場裏，有一間開業約30年的小店，每年風雨不改供應平價自助餐，街坊只需付出32元，可堂食現場廿多款家常菜、無味精老火湯、與白飯任裝，客人甚至將食物「打包」帶走，有熟客笑言，「而家乜都貴，計返市價呢度齋飲湯同食飯，其實已經回本，我有食過呢度粟米肉餅，同隔離營係兩回事，真係肉嚟嘅，計返好抵食。」

但經疫情洗禮下，食店生意淡薄，老闆黃有多（多姐）說不少客人已是幫襯多年的長者，不少留家抗疫，又不懂用安心出行而沒有來，生意只餘下一兩成，明年街市被「收回」將光榮結業，要吃平民自助餐勢成絕響。

在彩虹道街市熟食市場裡，有一間開業約30年的小店，每年風雨不改供應平價自助餐，街坊只需付出32元，可堂食現場廿多款家常菜。（梁煥敏攝）

彩虹道街市熟食市場裡的順豐良心飯店，開業已30年，開業初期因盛行自助飯餸餐，老闆黃有多（多姐）與丈夫加入「戰團」，80年代售價為10元任食每日廿多款家常菜飯餐，每日必有炸魚、蒸魚、炸豬扒、肉餅、肉片炒菜、炒瓜等，多姐說，「後生仔最鐘意番茄炒蛋，今日買了蜆，逐一脫殼炒出嚟畀客人食…」訪問當中店內有親自煲近四小時的西洋菜生魚湯。期間有熟客說，以往逢周六，多姐會在店內協助義工派飯，又予地方給熟客聚舊吃東西，笑說本身與深水埗明哥惺惺相惜的多姐，是「彩虹道女版明哥」。

食店只供應午餐，每日早上11時起，店內的一名廚師負責煮菜，其餘的功夫，現時由已近70歲的她和丈夫打點，主要是清潔及招呼客人，中午12時為客人來訪高峰時間，頗為忙碌。採訪當日，多姐剛剛忙了一輪停下來休息，期間見她仍不時為客人添餸，又向客人說，「呢嚿啦！大啲！畀你。」如媽媽般照顧客人，她說，「食到咪食多嚿囉，我只會介意人多時有客只係拎晒炸豬扒、肉類，有人每次食8塊都仲要拎，後面客食唔到嘛，最唔鐘意有客人會拎4碟、5碟，但食唔晒放響度，無衣食嘛！」

老闆黃有多（多姐）說不少客人已是幫襯多年的長者，不少留家抗疫，又不懂用安心出行而沒有來，生意只餘下一兩成，明年街市被「收回」後光榮結業。（梁煥敏攝）

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這個彩虹道街市熟食中心本來有數間同樣型的飯餐食店，現時只餘下多姐及另一名多年對手，多姐定價32元一位、另一店則40元一位，在這個物價高昂的香港，即使食環署轄下街市檔的租金較市價便宜，其他雜費增長亦難以維持，多姐說：「係蝕住做㗎，得20幾個客點做到？我都俾附近店鬧過太低價，我好鐘意做嘢，唔做唔安樂所以堅持，我有做埋寫字樓包伙食、外賣到會，加上仔女家用維持到，但今年食油好貴，加一倍價，考慮好耐先向客人加兩蚊。」

旺角區平價外賣

於這個只有牛角扇的熱廚房忙碌半生，多姐的4名子女已成家立室，本來不言休的她因疫情打擊、食環署將會收回街市，以及4名子女不欲媽媽再辛苦工作下，終決心結束這個陪著她30年個年頭、風雨不改經營的食店。

多姐說，「而家做唔到落去，熟客多年紀大、又覺得麻煩，唔識寫紙同用『安心出行』唔嚟食，得返以前一兩成生意，唔做啦！」本來食環處再分配大成街市檔口給她，但她仍屬意結業。「年紀大啦！我仲要由頭做過，個邊貴成本價錢做唔到咁低價㗎，唔做退休做運動啦！」這個港式平民化自助餐，相信於明年2月底結束。

老闆黃有多（多姐）說不少客人已是幫襯多年的長者，不少留家抗疫，又不懂用安心出行而沒有來，生意只餘下一兩成，明年街市被「收回」後光榮結業。（梁煥敏攝）

現場所見，下午一時在天氣達30度高溫下，僅餘不足10名客人到來享受自助餐，大多數為藍領打工仔及長者，由於人流不多又通爽，食客未至「大汗疊細汗」，多年的熟客波哥表示，多姐的經營方式於香港已少見，30多元任吃自助餐相信難以再現，形容是舊一代香港人的人情味，親自煲老火湯、糖水等；食客又說，「而家乜都貴，計返市價呢度齋飲湯同食飯，其實已經回本，我有食過呢度粟米肉餅，同隔離營係兩回事，真係肉嚟嘅。」慨歎近一年人客大減，蝕本經營作為客人也感無奈。