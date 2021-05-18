近九成受訪教師盼政府多宣傳生涯規劃　籲高小家長尊重子女興趣

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-18 20:55

港府近年積極推廣生涯規劃，盼助學生及早了解自己的潛能，發崛發展方向。香港初等教育研究學會為了解高小階段生涯規劃教育的推行情況，以及小學教育界對生涯規劃教育看法，特別成立研究小組，並在今年1月抽樣向小學發問卷，進行調查。 絕大部份（95%）受訪教師認為高小階段生涯規劃教育應讓學生認識自己的興趣和能力，另有近九成教師認為教育局有責任向高小家長推廣生涯規劃教育。學會建議政府加強家長教育，教導家長尊重子女的興趣和夢想，了解未來社會人才需求。

香港初等教育研究學會，今年1月向多間小學發問卷，了解本港推行小學生涯規劃教育的情況及小學教育界的看法。（受訪者提供）

調查獲76間小學、合共436名小學教師（教育校長、副校、課程發展主任等）回覆；另有10間小學、合共20小學教師參與視像聚焦訪談。

絕大部份（95%）受訪教師認為高小階段生涯規劃教育，應讓學生認識自己的興趣和能力，73%認為應培養學生解難、溝通及合作等職場能力。另有近九成教師認為教育局有責任向高小家長推廣生涯規劃教育。

香港初等教育研究學會為了解小學教育界對推行小學生涯規劃教育看法，今年1月向多間小學發問卷。（資料圖片）

調查顯示，小學多以校本形式在高小推生涯規劃教育，包括在德育科、常識科、生命教育科或班主任課加插內容，另會安排參觀企業或玩模擬人生等活動。

學校課程檢討專責小組去年向教育局遞交的報告中，建議高小開展生涯規劃教育。該會指出，是次調查發現高小生涯規劃教育課程規劃及整體支援明顯比中學差，不論是家長教育或教師培訓亦不足。

香港初等教育研究學會建議政府加強生涯規劃的家長教育，教育家長尊重子女的興趣和夢想。（資料圖片）

學會建議政府加強生涯規劃的家長教育，教育家長尊重子女的興趣和夢想，了解未來社會人才需求。

另外，學會提議政府由課程框架入手，將生涯規劃融入高小恆常校本課程，提供教材資料及示例，提供小學界別分享會，分享生涯規劃教育經驗；另促進小學與非牟利機構、大專院校及商業機構的合作，增加參觀體驗，讓學童了解喜好及潛能、學習設定個人規劃及目標。