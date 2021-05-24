梁凌杰死因｜律師籲勿因政治立場為警加罪名　消防與警已盡力拯救

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-24 20:23

梁凌杰前年6月墮斃的死因研訊今（24日）續，代表警務處長及消防處長的律師結案陳詞。警方代表律師指，不應單憑政治立場向警方加上「莫須有」罪名，否定其付出的努力，警員是盡本分拯救生命。熊提及警方拒讓時任立法會議員鄺俊宇和梁對話，外界指如果鄺能阻止梁墮樓，悲劇可避免，熊認為上述的「如果」只指向美好結局，僅是「一廂情願的願景」。代表消防的律師亦指，當日消防人員與警方各負責不同工作，惟梁突改變墮下，消防人員已盡力拯救。

死者梁凌杰（終年35歲）於2019年6月15日從金鐘太古廣場4樓外的平台墮下，送院不治。

代表警務處長的大律師熊健民結案陳詞時，先向死者家屬表示婉惜及深切慰問。他指事發為星期六，有休班警員赴現場幫忙行動，社會上充斥「少做少錯，唔做唔錯」的工作風氣，反問他們是否「食飽飯無嘢做」，他指出警員目的是救人，盡自己本分拯救生命，又稱不是要讚揚警方有多偉大，但不應單憑政治立場向警方冠以「莫須有」罪名，否定其付出的努力，這樣並不公平，也不是事實。

代表警方的大律師熊健民稱，有人指如果鄺俊宇當日能和梁對話，勸阻梁墮樓，可避免悲劇發生。熊指這「如果」只指向美好結局，是「一廂情願的願景」。(陳家怡攝)

基於不同理由決定拒鄺與梁見面

現場有熱心市民欲勸服梁輕生念頭，正如警員供稱，熊向他們表示謝意，但基於不同理由他們均被婉拒，包括時任立法會議員鄺俊宇。身為公眾人物的他遭警方拒絕，引起外界質疑，加上同為社工的鄺曾勸退企跳人士，有人指如果鄺能和梁對話，勸喻及阻止他墮樓，可避免悲劇發生。熊表示，上述「如果」只指向美好結局，是「一廂情願的願景」。

鄺與梁並不認識

熊提出萬一對話期間，梁墮下或以𠝹刀傷害鄺，甚至雙雙墮樓，問在座會否反過來批評警方輕率做法。熊引述鄺同意當時未必可成功勸服梁，他無受過危機處理訓練，而在過往成功個案，他都是認識事主的家屬。是次鄺對梁一無所知，不知梁手持𠝹刀，鄺一心只想救人，惟警方須保障各人安全，因此拒絕現場人士接觸梁是合情合理，有必要的。

梁突然爬出此料不及

熊重申警員遊說梁時，事情是向好發展，梁爬出去後才急轉直下，是始料不及，坊間的批評屬事後孔明，消防員和警員已盡最大努力拯救，不應以成敗評論消防和警方表現。他提到梁當時並不配合，令救援工作逆水行舟，事倍功半。

熊稱，如警方有所不足，處方樂意接受建議改善。熊表示希望避免同類事件發生，認為不論政治立場，任何生命都是重要及應該珍惜的。

消防與警當日共同行動

代表消防處長的大律師陳碧琪結案陳詞指，當日警方談判組和行動組，以及消防三方共同行動，行動的計劃和目標清晰一致。以警方遊說為大原則，消防分別在高空及地面設置救生工具及氣墊，當事主體力不支、有墮下危險時才會搶救。

代表消防大律師陳碧指，梁當日突然改變主意爬出鐵架，前線人員均此不及，但他們面對這突發事件，已作出臨場應變，並已盡力，遺憾未能成功救援。(資料圖片)

梁當日墮樓時，在場消防員已立即作出反應。(詳看下圖)

+ 6 + 6 + 6

無人可預料梁何時墮下

陳指，作為防禦性的氣墊因為行人路的長欄桿阻礙，故只能放於行車線。消防考慮若拆卸欄桿，梁墮下時地面人員會走避不及，更需時50分鐘，延誤放置氣墊，無人可預料他何時墮下。消防員曾評估梁有可能跌落一米多外的氣墊上。陳續指其他方案不可行，例如氣墊擱於欄桿會失去保護作用，須於平面使用氣墊難以疊放等。尺寸細小的氣墊承受力也較低，本港或不適用。

消防臨場應變已經盡力

陳提到梁突然爬出鐵架，有墮下風險，消防即時上前試圖拉他返回平台，但他掙脫消防員。如梁不掙扎，消防員有信心拯救他，但他不幸墮樓，最終不治。前線人員面對突發事件臨場應變，已經盡力，遺憾未能成功救援，她代處方表示難過。

提陪審團不要判斷某些人背後有陰謀

死因裁判官高偉雄總結證供時表示，本案與反修例相關，提醒陪審團不要基於某些觀點，判斷某些人背後有原因或陰謀。高偉雄明早繼續引導陪審團，其後陪審團將退庭商議裁決。

案件編號：CCDI-481/2019(DK)

案發經過。(詳看下圖)