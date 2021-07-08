新冠肺炎・最新｜近期第2宗港人甫抵他國後確診　一人帶變種病毒

撰文： 袁澍 李恩慈 黃偉倫 朱海棋 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-08 07:00

新冠肺炎疫情趨平穩，昨日（7日）新增1宗輸入個案，患者由希臘抵港；初步確診少於5宗。衛生署收到澳洲衞生當局通報一宗於澳洲確診涉及Delta變異病毒株的個案，確診男病人6月26日離港移民，6月29日在當地確診。港府前晚對其離港前居住的大角咀中美樓進行封區檢測。

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▼7月7日強制檢測名單▼

▼7.7大角咀中美樓封區檢測▼

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強制檢測｜15地納強檢通告 移民澳洲後確診男子曾踏足14處

【00:10】再來離港居民在外國確診，一名52歲男子上月26日啟程移民澳洲，到29日確診並帶Delta變異病毒株。港府周三晚（7日）對他離港前的住所進行封區檢測，他工作的葵涌九龍貿易中心1座21樓亦被納入強檢名單，而他在潛伏期及傳染期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。



食物及衞生局周三深夜公布強制檢測公告，共有15個地方上榜，14個涉移民澳洲男子，當中多達10處為食肆，由平民大排檔至高級扒房都有，包括灣仔 Wooloomooloo Steakhouse、旺角朗豪坊火車頭越南餐室、K11 Musea鏞鏞．藝嚐館、以及石硤尾大排檔愛文生等，疑以搞歡送聚餐。在指定時間曾在場人士，須於本周五（9日）或之前前往檢測，由於涉及變種病毒株，已打兩劑疫苗人士也要強檢。

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昨日總覽：新冠肺炎・7.7｜移民澳洲男抵步後確診帶Delta病毒 曾到14處強檢

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