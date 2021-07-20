DSE放榜｜新移民考生靠花式跳繩融入校園　立志做老師教學生堅毅

香港中學文憑試放榜在即，來自新移民家庭的應屆考生張家良卻希望做到「文武雙全」。為了兼顧學業和花式跳繩興趣，他不惜犧牲睡眠時間，「 寧願瞓少啲，都要做哂功課、溫好書先瞓，亦要練習跳繩」。多年來成績名列前茅的家良，平日前往訓練的路途上會把握時間在車上背誦英文生字和溫習。他立志入讀中大體育運動科學系，「希望成為體育老師，幫香港體育事業做更多。」他亦期望可教學生堅毅精神。



出身福建農村的考生王海琳，因父親期望提供更好的學習環境毅然來港，雖出身於基層家庭，但她亦從不氣餒，為幫補家計更到咖啡店兼職打工。她立志成為中文老師，長大後能夠回饋父母。



靠跳繩一改內向性格

就讀荃灣紡織學會美國商會胡漢輝中學、應屆文憑試考生張家良，於15歲時來港重讀中一，但當時因為言語、文化上的差異，加上內向的性格，令他在班級內顯得格格不入，亦較少主動與同學溝通。他提到，加入學校的花式跳繩隊成為他在校園生活上的一大轉捩點，助他融入校園，「好巧妙嘅機緣，中一時見同學表演跳繩，好驚訝原來跳繩可以有咁多唔同嘅動作、配合音樂。」因為這一次契機，他主動向校方提出加入花式跳繩隊，自此更加迷上這一頊運動，「 覺得呢個運動好有型，好想去學。」

在與隊友艱苦的訓練中，彼此培養了不一樣的默契，亦讓他自此更投入校園生活，認識不少志同道合的朋友，「入到跳繩隊有好多唔同比賽，又會主動去老人院做義工服務，多次嘅經驗令我越來越多自信，敢同人溝通。」其後教練留意到他在花式跳繩上的天賦，推薦他加入街外的花式跳繩隊，更因此有機會到北京參加全國性比賽，以及擔當校內花式跳繩隊的隊長。

曾經歷嚴重傷患擱置訓練 從中學識堅毅

訪問期間，家良示範了不少花式跳繩的動作，彈跳有力而且五花八門。但原來這些動作的背後，家良曾經經歷一次嚴重傷患，被逼擱置訓練，「當時好迷茫同無奈，喺一次12人比賽中，因為失誤跣腳，右腳腳筋即時腫咗」。

回想起受傷的經過，家良仍然心有餘悸，「好驚，醫生話可能要做手術」，雖然最後毋須開刀，但仍要花兩年時間進行物理治療，「（當時）連簡單跑步、跳起都唔可以」。不過，受傷的經歷並沒有磨滅鬥志，反而學會堅毅，「唯有做其他運動，訓練上半身，希望可以keep住做運動。 」現時傷患已經漸漸康復，他亦打算於日後考取花式跳繩教練的資格。

成績名列前茅：寧願瞓少啲都要溫好書先瞓

家良笑言，希望成為「文又得武又得嘅學生」，除了在運動方面，亦投放了不少心思在學業上。他回想起初來港時，言語成為一大困難，「上堂老師用全英文，一堂聽得明幾句」，全靠堅毅不放棄的性格，培養了適合自己的學英文技巧，「屋企上網睇片學生字、睇外國blogger」。重讀中一之後，家良發現有足夠能力銜接本地課程，於是主動向校方申請跳級，「畀咗承諾（校方）跳級都會保持呢個成績」，為了堅守對校方和對自己的承諾，多年來家良的成績都在全級名列前茅。

同時平衡學業和興趣並不容易，家良指，以往花不少時間在跳繩訓練上，「校隊練一星期一次，出面跳繩隊一星期兩至三次，如果有比賽幾乎日日練。」不過，他經常提醒自己不能夠因為興趣放棄學業，「 寧願瞓少啲，都要做哂功課、溫好書先瞓，唔想比老師覺得我全部心機放喺跳繩唔讀書」。他又提到，平日前往訓練的車程中都會爭取時間，在車上背英文生字和溫習，假日不用訓練時幾乎會花全日的時間溫習。

冀成弟妹好榜樣 立志入中大體育系

作為家中的長子，家良最希望成為弟妹的好榜樣，「好想成為家中第一個，喺香港讀大學嘅人」，雖然過程辛苦，但他都覺得非常值得。他期望能夠入讀中文大學體育運動科學系，「學更多體育方面嘅專業知識，透過課程成為體育老師，幫香港體育事業做更多」，又希望教識學生堅毅的精神。

他預計，在文憑試最佳五科成績能考到23至25分。不過他亦直言，擔心疫情下轉為網上學習有機會影響成績，「用Zoom好多影響，網絡問題上上吓斷線，加上學校落堂可以同同學互動、溝通，（轉網上教學後）鞭策大家讀書嘅氣氛少咗好多。」

出身福建農村 爸爸望供良好學習環境毅然來港

與家良同一中學、同為新移民的應屆文憑試考生王海琳，自14歲來港，「爸爸想比好嘅學習環境我，香港嘅資源比起福建農村好好多。」出身於基層家庭的海琳，靠父親一人從事裝修工作養家，居於不足 200 呎的劏房，「爸爸媽媽訓下格床，兩個妹妹同我訓上格床。」她提到，雖然爸爸獨力養家很辛苦，但他亦決心不申領綜緩，在爸爸身上學習到堅毅的精神，「爸爸喺屋企從來唔會話好攰，會叫我好好地讀書，可以讀到大學嘅話佢會盡力供讀。」為了幫補家計，文憑試結束後，海琳到咖啡店打工，更期望長大後能夠回饋父母。

海琳回想起剛來港時，因為母語是家鄉話，難以跟老師和同學溝通，「要自己多睇電視，多啲聽廣東話新聞，幫助適應得快啲。」除了廣東話，英文亦成為她一大難題，「小學四年級先開始接觸（英文），嚟到香港發現英文好差。」為了追上學習進度，她不時會上網觀看影片，學習英文。雖然家境清貧，但爸爸因為知道她的英文不佳，都願意每個月花2000元讓海琳上補習班，令她非常感恩。

海琳於中一時，留意到學校有花式跳繩隊，加上家鄉較少機會參加課外活動，於是嘗試加入校隊，「發現好有趣，自己做到一啲嘢，好有成就感」，每次與同學一同參賽的經歷亦令她的校園生活生色不少。

立志成為老師：覺得老師呢個職業好偉大

她期望，能夠入讀中文大學文學士（中國語文研究）及教育學士（中國語文教育），並於日後成為中文老師。有這份志願，全因中學老師對她的多番鼓勵，「自己嚟到香港，除咗家人，學校老師對自己幫助好大」，老師的幫助讓她更快融入校園，「覺得老師呢個職業好偉大」。她又回想起，中一時期「班主任講過『機會係留比有準備嘅人』，有啲事要努力準備好，先有好嘅結果」，因此，她希望將來能夠以生命影響生命，有能力去教導學生。