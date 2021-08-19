校園天地｜樂善堂梁銶琚學校（分校）高爾夫球體驗日

樂善堂梁銶琚學校（分校）在暑假前舉辦了一個高爾夫球體驗日給全體二年級的學生。學校是首次在校內舉辦這樣的活動。這個活動其實是賽馬會滘西洲高Fun小球手計劃的學校活動推廣日，希望能向學生介紹高爾夫球運動，讓學生對此運動有初步的認識。



（樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

在香港一般學校的學生，依然很少接觸此項活動；位於天水圍的樂善堂梁銶琚學校（分校）的學生也不例外。當天有份參與的學生，大部分都未曾接觸過高爾夫球。他們認識此運動的唯一渠道，就是從電視上看過此項運動。甚至乎他們的家人都未曾接觸過高爾夫球。所以他們對第一次打高爾夫球，都感到異常興奮！

活動當日，學生首先要在專業教練的指導下，學習正確的握桿方法、站立位置及揮桿姿勢等基本技巧。然後才在學校有蓋操場預先架設好的一個個「球道」上，利用特別適合小學生的「ShortGolf」，體驗一下打高爾夫球的滋味。他們個子小小，但打起球來，都似模似樣的。

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活動過後，學生們都說看似容易不過的高爾夫球，原來一點都不容易。別說要打得遠，就算要打中地上的球，也是非常困難的，很多學生揮桿後都打不中球。縱使如此，他們都仍然很有興趣繼續參與此項運動。如果日後再有機會參加, 都必定會再參與。他們都相信，只要練習多幾次，打中球的機會就會增加。

可惜，在天水圍區的小朋友，日常能夠接觸高爾夫球的機會，可以說非常少。因為資源問題，場地不足，如果要每次去滘西洲哥爾夫球場練習，長途跋涉，根本不大可能。

希望未來政府能增加更多資源，加強推廣高爾夫球活動，例如增加導師數量，加開學生訓練班，以及在不同的社區建設更多哥爾夫球設施等。此外，高爾夫球的學界比賽比較少，如果有更多的學界比賽，就能讓有潛力的青少年更上一層樓。令有潛質的球手有更多機會接受專業培訓，增加代表香港參與地區及國際性賽事的機會。

我們希望高爾夫球運動，在不久的將來，能夠在天水圍區普及起上來。

（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

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