香港幼兒教育工作者工會解散　曾爭幼師薪級表　盼業界堅守初衷

工會解散潮不斷，除了「老牌工會」、全港最大工會教協及曾在港發起連場工潮的職工盟，不少在2019反修例運動後成立的「年輕」新工會亦宣布解散，繼「資訊科技界工會」、「香港職業治療師工會」後，「香港幼兒教育工作者工會」亦宣布解散。

成立僅一年半、以職工盟總部地址登記的「香港幼兒教育工作者工會」，公布經會員大會投票表決通過解散，感謝同路人過去一段時間的信任及支持，寄語香港幼師往後繼續堅守初衷，共同守護香港的未來。



（「香港幼兒教育工作者工會」facebook截圖）

據職工會登記局公告，「香港幼兒教育工作者工會」在2020年3月25日，正式登記成《職工會條例》下認可工會，登記地址為職工盟總站會址（九龍油麻地彌敦道557至559號永旺行19樓）。

幼教工會在2020年4月宣布成立，理念包括「不受政府及商家控制的工會」及「作為勞資協商談判的橋樑」，希望為幼師發聲、爭取幼師薪級表，並期望「改變體制」，以登記成為特首選委為目標。在港居住，在幼兒教育機構任教的教員均可申請入會，入會費200元、年費150元。

短短一年半以來，「香港幼兒教育工作者工會」曾派代表出席職工盟記者會，在疫情初期（2020年4月）為幼師發聲，指本地幼稚園疫下出現退學潮，有幼師被要求減薪、放無薪假或停薪留職等，促請政府支援幼兒教育界的僱主及僱員。

工會今日（4日）在社交網站宣布，經10月3日延期會員大會投票表決通過解散，並感謝同路人過去一段時間的信任及支持，寄語香港幼師往後繼續堅守初衷，共同守護香港的未來。