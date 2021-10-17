蝸居百呎劏房拉筋不敢幅度大　11歲童跳民族舞籌款：發夢都諗動作

許多少女都有舞蹈夢想，站在舞台上閃閃發光。而對於出生基層的鄭心儀來說，這個夢想卻有些奢侈，與父母蝸居約100呎的劏房，平時連拉筋都不敢幅度太大，怕碰到擁擠的傢俱。

鄭心儀說，跳舞讓她覺得快樂，尤其是每次完成舞蹈最後一個動作時，自己會非常有成功感。她最希望家中能有一面能夠看清動作的全身鏡，這樣在家中便能鑽研動作「有時發夢都在諗舞蹈動作！」

她與其他69位同樣出身基層的兒童，將參加香港社區組織協會與新民獅子會合辦的扶貧慈善音樂會，為社協籌款，應付疫情下新增的4,000個求助個案。市民可透過捐款獲得音樂會門票。



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鄭心儀今年11歲，是學校舞蹈隊成員。她說，自己3歲左右就被母親帶去興趣班學舞蹈，從此對跳舞充滿興趣，「跳舞個人會開心好多！尤其跳到最尾部份，擺ending pose會好有滿足感。」

家住100呎劏房，家中沒有條件讓她練習剛學的舞姿，雖然有一面全身鏡，但完全被雜物遮擋，無法在練習時透過全身鏡看清動作是否完美。在學校老師會指導跳舞動作，但每次上課前要在家中先拉筋，「唔敢幅度太大。同埋播音樂都要細聲啲，曾試過被隔壁投訴過。」

兩年多前，心儀入選「扶貧慈善音樂會」，為3分多鐘的蒙古舞努力練習。她說，最想家中能有一面可以看清自己舞蹈的鏡子，現時在家不能練習，她就閉起眼睛，想像真實的舞蹈動作。

寮屋童趁鄰居出門才敢輕聲練洞簫

與母親居於粉嶺寮屋劏房的彭柏滔今年也是11歲，他每次來深水埗學習中樂合奏，來回要轉4次車，耗時3個小時。但他並不覺得辛苦，只覺得學洞簫合奏很有樂趣。

寮屋隔音效果比普通劏房更差，稍有動彈鄰舍都會知道。彭柏滔說，自己要趁鄰居出門後，才敢「輕聲」練洞簫。對於即將在文化中心，於近千名觀眾面前表演，他不覺得緊張，反而很興奮。或許因遠住郊區不受重視，在舞台上被人看見反而感自豪。

負責中樂訓練的老師王景松就指，雖然是教基層兒童，沒有覺得他們比一般家庭或中產家庭的小朋友有差別。

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疫情肆虐香港已一年有多，仍有近28萬勞工失業及開工不足。在手停口停情況下，不少家庭只能節衣縮食、或甚借錢度日。這些貧困家庭中，就有25萬名貧困兒童一起面對困難。

為協助貧困兒童有平等學習音樂機會，香港社區組織協會在周大福慈善基金資助下，設立基層兒童中心及基層兒童音樂奮進計劃，為基層、劏房兒童組成中樂團、合唱團、舞蹈團。基層兒童在疫情中苦練，11月24日終於踏上舞台，透過「生命有價慈善音樂會」籌款，協助貧困家庭渡過難關。

社協施麗珊︰疫情爆發後增約4000宗求助

社區組織協會副主任施麗珊說，疫情以來，組織新增4,000宗左右的求助個案，而因為疫情關係，籌款所得善款只及往年六至七成，難應付開支。她希望今次籌款音樂會可籌得100萬元善款，亦讓參與兒童有機會站在市民面前表演，讓他們在未來人生道路上多一些選擇。

「生命有價 – 扶貧慈善音樂會」詳情︰



日期：2021年11月24日(三)

時間：晚上7時30分

場地：香港文化中心音樂廳



義務演出：馬勒樂團、香港天籟敦煌樂團、視障歌手蕭凱恩、英華小學鷹騰鼓隊、同調合唱團、樂趣合唱團、SoCO兒童中樂團、兒童合唱團、兒童舞蹈團、蔡文輝、羅世揚等



捐款及門票: https://soco.org.hk/donation/2020charity-concert/



查詢電話: 27139165 Whatsapp: 62855127 /91524331

