新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　料政府公布延續社交距離措施

衞生防護中心公布本港昨日（25日）新增4宗新冠肺炎輸入確診個案，包括2名菲傭，累計增至12,328宗。4名患者全部已完成接種疫苗，當中3人帶變種病毒。昨日初步確診少於5宗。



現時社交距離措施將於周三（27日）屆滿，料政府今日（26日）會公布延續多14日，未知會否作出微調。新冠疫苗接種持續處於低水平，累計有459.4萬人已打針，佔12歲或以上居民68.2%，社區接種中心為市民打首劑日數只餘36日；若今日有多於10,200打首劑或次劑，總接種劑量將達900萬劑水平。



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強制檢測｜8個場所再納入強檢通告 6間學校爆上呼吸道感染需強檢

【00:01】食物及衞生局昨晚（25日）公布強制檢測公告，因應早前一名機場貨運站工人確診，涉及L452R變異病毒株，於指定期間曾身處八8個指明地方的人士，需要再次接受檢測，地點包括沙田新翠邨百佳、沙田隆亨商場惠康等。



另外，有6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於其病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校同樣納入強制檢測公告，包括粉嶺保良局莊啓程夫人幼稚園、荃灣全完堂幼稚園、馬灣啟思幼稚園幼兒園等。

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