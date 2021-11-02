韓國Hemohim煥力飲有受管成分　衞生署驗分銷商樣本證含甲氧沙林

衞生署繼昨日（1日）公布，四名年齡介乎42至72歲女子在飲用一款由韓國製造、名為 「Hemohim艾多美煥力飲」的產品後懷疑中毒個案，出現急性肝損傷，病徵有茶色尿、黃疸和嘔吐等病徵，全部須住院治療，現時已出院。



衞生署今日（2日）再公布詳情，由分銷商抽取的樣本，驗出含有未標示受管制物質「甲氧沙林」。該物質用於治療銀屑病及白蝕等疾病，常見副作用為噁心、頭痛等。衞生署亦指，分銷商透過其網站在港分銷，呼籲市民切勿購買或服用。



「艾多美煥力飲」口服產品於韓國製造，由分銷商進口，並透過其網站在港分銷。（政府新聞處提供）

衞生署指，在跟進與該產品相關的懷疑中毒個案時，發現該產品由艾多美亞太有限公司（艾多美）分銷。衞生署隨後派員到艾多美位於長沙灣的處所，取得上述產品樣本作化驗，並於今日接獲政府化驗所的檢驗結果，顯示「艾多美煥力飲」樣本含有「甲氧沙林」。

艾多美網頁亦貼出公告指，考慮到情況及衞生署的指引，該產品已從網站下架。（網頁截圖）

分銷商入口後透過網站在港出售

衞生署續指，根據艾多美提供的資料，上述產品在韓國製造，由該公司進口並透過其網站在本地分銷。艾多美已設立熱線電話（3611 7706）處理查詢。而艾多美網頁亦貼出公告指，目前公司正積極溝通及配合中，考慮到情況及衞生署的指引，該產品已從網站下架。

衞生署強烈呼籲市民，切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。市民亦可於辦公時間內，將有關產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室衞生署藥物辦公室銷毀。

衞生署呼籲市民切勿購買或服用 「艾多美煥力飲」口服產品。（政府新聞處提供）

甲氧沙林常見副作用為噁心及頭痛等

「甲氧沙林」為《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥及處方藥物，只可憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。「甲氧沙林」可用於治療銀屑病及白蝕等疾病。常見的副作用包括噁心、頭痛、暈眩、疲倦、抑鬱，以及皮膚對陽光反應等。

根據《條例》，非法售賣或管有第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。衞生署的調查仍在進行中，如有需要會採取執法行動。待調查完成後，署方會就檢控事宜徵詢律政司的意見。