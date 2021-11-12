屯門新墟街市爆減價「豬肉大戰」　老店貼「同歸於盡」最低18元斤

百物騰貴，據統計處2021年9月《消費物價指數月報》，本港新鮮豬肉（瘦肉）平均零售價為每公斤131.2元，雖較今年1月的148.3元跌約12%，惟零售降價幅度明顯不及內地供港活豬平均拍賣價的同期跌幅（63%）。

屯門新墟戶外街市多間新鮮豬肉檔近日爆「減價戰」。有經營36年的豬肉檔貼上「同歸於盡、血戰到底」告示，稱近期有多間豬肉店在新墟開業，並以低於成本價售肉，該店只能無奈跟隨。現場所見，該店最平的豬肉只售18元一斤，街坊更可「落手落腳」挑選，瘦肉則32元一斤；西施及豬尾等深受街坊歡迎，每斤售價為38元。

該店所在的5分鐘步行距離內，記者至少見有4間新鮮豬肉檔，大多貼出38元一斤的價錢。綜合店員及街坊所說，附近半年內多了三間豬肉檔，競爭激烈下多店降價爭客。有街坊對「豬肉大戰」見怪不怪 ，估計是商戶的營銷手法，並笑言降價令消費者受惠，樂見競爭。



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批發價年內跌63% 瘦肉零售價僅跌12%

本港新鮮豬肉大多為內地供港活豬，近月內地活豬供應量趨穩，由今年1月份的1,757隻，大增五成至10月份的2,639隻；每擔拍賣平均價亦由1月份的3,552元，大減63%至1,316元。然而，統計處最新出版的2021年9月《消費物價指數月報》，新鮮豬肉（瘦肉）零售價介乎69.5元至178.6元，即平均零售價仍高達每公斤131.2元，只較今年1月份的148.3元跌約12%。

政府數據可見市面豬價不便宜，但屯門新墟露天街市一帶卻有多間豬肉檔，以每公斤38元「促銷」，最便宜的豬肉（似是未去除豬毛及「肥膏」）只售18元一斤。

「黃元興鮮肉食品公司」豬肉切割員陳先生。（羅君豪攝）

36年鮮肉店為免被淘汰「血戰到底」

位於屯門新墟啟民徑戶外街市的「黃元興鮮肉食品公司」豬肉檔，寫上「自家舖唔使交租，特價大平賣益街坊」，店外貼告示稱現時是「豬肉大戰」、「同歸於盡、血戰到底」；又稱該店由1985年開業至今，經歷無數難關及疫情，仍一直「秉承祖訓、明碼實價、斤兩十足、童叟無欺」，只是「最近多間肉店在新墟開業，並以低（於）成本的價格出售」，該店為免被淘汰，決定跟隨減價，並稱會「撐到最後」。

黃元興豬肉切割員陳先生說，近來活豬批發價回落，惟數月內附近新增多間豬肉檔，「前後四間鬥平賣，愈開愈多，街坊主要就腳，唔想行咁遠」，為保持競爭力及繼續經營，老闆約一星期前決定降價及貼告示，「好多苦水，好多同行蝕本嚟賣，多咗同行競爭，豬無平到，但大家競爭無辦法，適者生存，睇下頂到幾耐。」

「黃元興」店內張貼出不同豬肉部位的名稱及價錢。（羅君豪攝）

顧客買滿50元獲送兩條細臘腸

「黃元興」有售本地豬肉及內地活豬，店內豬肉都貼有價錢及部位名稱，當中豬俐及腩肉只售18元一斤、上肉20元斤、西施及豬尾38元斤等，買滿50元豬肉的客人更會獲送兩條細臘腸。陳生直言，「30幾蚊（斤）嚟計數係為圍唔到本」，惟老闆堅持不以個別部位減價吸客，而是選擇明碼實價，「我咃實際啲，標明價錢，係咁多就咁多（錢），唔係全場幾多錢。」

屯門新墟啟民徑戶外街市的「黃元興鮮肉食品公司」豬肉檔。（羅君豪攝）

被問到「同歸於盡」等標語，陳先生說是老闆約一星期前張貼，希望「振奮下人心，搞下氣氛」，亦成功吸引不少客人停步，貼出標語後生意額略為回升。

與黃元興相隔一個菜檔的「領鮮新鮮豬肉專門店」，貼出黃底紅字的「$38」告示，部份產品則貼上「$68」。另有男女店員輪流「開咪」叫賣，吸引客人。店員們以老闆不在店內為由，拒絕受訪。

在「鮮魚生」從事豬肉切割員做靳小姐說，短短半年內附近多了3間豬肉檔，出現「減價戰」，該店只能被迫跟隨。（羅君豪攝）

店員：半年內多3間豬肉檔 再減仲平過菜

而在開業約一年的「鮮魚生」做豬肉切割員做靳小姐則表示，近期豬肉供應較多，加上短短半年內附近多了3間豬肉檔，致該區出現「減價戰」。她稱以往每公斤售68元的豬肉，短時間內數度降價，令生意有些難做，「豬肉返得多，大家都鬥平，我哋賣50，佢哋賣48」，至數天前該店只能跟隨降價至每公斤38元，她直言難再減價，幸部份曾轉到新店光顧的熟客漸漸回流，「豬好食啲客會返嚟，再減仲平過菜，唔使做啦！」

街坊：豬肉檔愈開愈多 消費者選擇多、較年初平兩至三成

街坊梁先生說，平日無特別心儀店舖，多買20元瘦肉滾湯，但留意到近日豬價明顯較便宜，比年初降價約兩至三成，而疫情後該區的豬肉檔亦愈開愈多，「前面轉彎又一檔派招紙，係開咗好多間，多啲畀我哋（消費者）選擇更係好啲！」

另一街坊徐先生則是「黃元興」的老顧客，他說留意到最近「抵咗好多」，同一份量豬肉由超過70元，減價至50元有找。被問到有否留意告示，他稱對「豬肉大戰」見怪不怪，形容是商戶的營銷手法。