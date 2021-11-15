圓規風球下抵港　調查揭西伯利亞航空貨機行錯路　誤闖三跑工程區

上月14日凌晨颱風圓規來襲，本港懸掛三號風球期間，一架西伯利亞航空貨機降落香港國際機場後離開跑道期間，誤闖未開放使用的三跑工程區域。民航意外調查機構今（15日）發表初步調查資料，指涉事貨機未有按指示進入擬用的滑行道離開跑道，反而進入兩條滑行道之間仍正建造的路面區域，幸事件中無人受傷。民航意外調查機構已搜集飛行數據及閉路電視錄影等，並已與涉事飛行員和機構相關人士面談，料需時12個月完成調查。



+ 1

俄羅斯抵港貨機降落北跑道失控剷草坪 多班航機復飛轉降南跑道

俄羅斯伊爾庫茨克飛港 降落時三號風球仍生效

初步調查發現，涉事西伯利亞航空波音737-800BCF型貨機，10月14日凌晨零時3分，由俄羅斯伊爾庫茨克國際機場飛抵香港國際機場並降落在跑道 07L。其後空中交通管制指示飛機使用滑行道A7離開跑道，但飛機「行錯路」，進入了滑行道A6和滑行道A7之間，屬於三跑工程的雙滑行道系統的路面區域。

航班屬定期貨運航班 機長飛行經驗達12,315小時

報告指，飛機在區域內的標誌牌前停下，並按空中交通管制指示關閉所有發動機。機管局表示，飛機及跑道設施沒有損壞，事件中亦無人受傷。報告指出，當時機上有3名機組人員，機長飛行經驗有12,315小時，而有關航班亦屬定期貨運航班。

民航意外調查機構於事發翌日收到通報，並即日進行現場視察，將事件歸類為事故並要就此作調查，以確定事故發生的情況及因由。

調查組已與飛行員會面 整項調查料需時12個月

調查組指，已與涉事飛機的飛行員及涉及機構的相關人士進行面談，亦已收集相關的飛行文件、飛行數據、機場閉路電視錄影、空中交通管制及天氣資料等，正詳細分析所收集的數據和資料，以確定事故的情況和因由，同時確定需要進一步調查的範圍和/或要跟進的調查方向，預計需時12個月。