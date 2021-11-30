退休校長林日豐批新價值觀離地　學生需留白：只勤勞邊有空間思考

教育局局長楊潤雄早前在官方網誌發文，批評躺平主義易令人萎靡不振，而教育局今日公布的《價值觀教育課程架構》，加入「勤勞」價值觀。退休校長、立法會教育界候選人林日豐認為，「勤勞」價值觀予人感覺「離地」及令人不舒服，認為不論師生及市民均表現勤勞，但回報卻非一定成正比，例如年輕人難向上流動、樓價高企難負擔等。他認為，在現今社會重視創意，學生反而需要「留白」，留有空間去創作及思考，「如果只係勤勞，仲有咩空間去思考?」



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林日豐認為，推舉「勤勞」作為價值觀，立論有指責師生不夠努力的意味，予人感覺「離地」及令人不舒服。（資料圖片）

學生需要空間平衡作息 過份重視「勤勞」或橋枉過正

教育局《價值觀教育課程架構》加入 「勤勞」作為第十個首要培育的價值觀和態度。教育界立法會候選人林日豐表示，不少辦學團體的校訓均包括「勤奮」元素， 前線教師一直督促學生努力，學生也勤奮學習，努力應考公開試，特別在疫情之下，師生更是盡力轉型線上學習。

林日豐認為，推舉「勤勞」作為價值觀，立論有指責師生不夠努力的意味，予人感覺「離地」及令人不舒服，反問「有邊個唔係叫學生做好功課？細路仔點唔為文憑試做好準備呢？」他指，若學校過於重視「勤勞」，橋枉過正，如要學生多做功課，反而會適得其反。

林日豐：看不到有好多學生完全放棄自己

他指，看不到有好多學生完全放棄自己，而有需要將「勤勞」列為價值觀，現今社會重視創意，學生需要「留白」，留有空間創作與思考，「如果只係勤勞，邊有空間去思考？」學生也需要空間平衡作息，與家人及朋友相處，「勤勞我唔係介意，但唔係單一著重呢點去教。」

餘下四名教育界參選人包括：教聯會副主席朱國強、香港幼稚園教育專業交流協會主席丁健華、保良局林文燦英文小學校長文詩詠及瑪利灣學校校長林泳施。參選人名單請參閱《香港01》選舉網站。