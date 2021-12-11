觸不到的戀人│情侶分隔2年機場禁區遙望相見　港男：係實物已滿足

新冠肺炎於去年初爆發，至今已接近兩年。疫情反覆，政府的檢疫措施寧緊莫鬆，很多家人、情侶、朋友已很久沒有見面相聚。



早前《香港01》於香園圍口岸旁觀察，深圳河兩傍滿是揮手見面的人，高聲叫到對岸，嘗試與親友「面對面」傾談。為見對方，可以有幾盡？在製作公司工作的Wallas已兩年沒見女友，為見女友一面，竟想到想買一張機票僅為入禁區見女友解相思之苦。



不過，Wallas考慮過到機場禁區相見，擔心之後會被當成抵港人士而需隔離檢疫，遂退而求其次，選擇到在離境大堂與禁區一個可互相看見的地方見面，兩人相隔僅20米。



以往天涯若彼鄰，遠距離戀愛仍可在大時大節相聚。但疫情持續兩年，不少相隔兩地的情侶兩年沒法見面。在製作公司工作的Wallas與在美國讀書的女朋友已兩年沒見，扭盡選壬終想到可趁女方到港轉機時，在機場想辦法聚一聚，但這一聚卻是看得見卻觸不到。

位於機場離境大堂上層的麥當勞，大門對外正是機場禁區位置。（資料圖片）

Wallas說，與女友沒見多時，但剛巧暑假後在上海實習的女朋友會回紐約，曾考慮過購買最便宜的新加坡機票，純為走入禁區與女友相見。但擔心在禁區出來會被迫檢疫隔離，於是決定放棄，不過要見女友的心卻不變。到女友轉機當日，Wallas一早到機場嘗試尋覓適合位址見面，並發現離境大堂麥當勞外可看到禁區內情況，即決定在這裏與女友見面。

Wallas回憶說：「佢（ 女友）搵五分鐘已經見到我，有默契地拎起手提電話，個刻好似只spot（聚焦）佢，同平日電話好唔同，因為佢終於係『實物』。」這樣20米外站著的對望，維持了一個多小時飛機離開前結束，他笑言，開始的一刻，似是電影中到監獄探望的情景，這麼遠那麼近，不同的是不能隔著膠板感受對方手掌的溫度，但遠遠看到已令他滿足，說感覺很不一樣。「同facetime係唔同，就好似youtube睇演唱會同紅館分別，興奮程度係一個人在面前已經有晒所有setup的盛宴。」

Wallas說，外防嚴厲下能以最近的距離見到女朋友已感滿足。（梁煥敏攝）

其實，Wallas於疫情前半年認識現任的女朋友，本身二人分隔上海、香港兩地，考慮到短短兩小時機程可相見，問題不大，疫情前女方到美國升學，想不到遇上久久不完的疫情，因工作及學業的問題，難以花上21日的隔離，兩年前一別，再難以握著對方。

對於身邊也不不少因分隔兩地而分手的情侶，能夠找到一個雙方接受長時間遙距戀愛，又獲大家信任的女朋友的很難得，問他過程是否「捱」得好辛苦？「因為佢而無咁難捱，無話無乜野唔得，經歷過信得過就可以，我同佢夠忙，加上大家識晒身邊朋友，有信任同獨立，兩者絕一都不可，最重要，係睇你同邊個人，可能，下一次我地再見面，可能係結婚呢。」

Wallas於疫情前半年認識現任的女朋友，疫情前女方到美國升學，想不到遇上久久不完的疫情，因工作及學業的問題，難以花上21日的隔離，兩年前一別，再難以握著對方。（受訪者提供）

口裡說二人不介意，但二人相處就是想著可互相扶持，看不見，觸不到的確爭得遠。Wallas亦認同，久不久工作不愉快或情緒較低落的時刻，會很是掛念，由其女朋友提出見面，只沉默不回應，「當時點諗到要等咁耐，每次同女朋好傾電話，最難接的下一句就係下次幾時見，我只能逃避唔提。」雙方不見亦令他學懂珍惜，「我地花時期去準備節日禮物，又會手寫信件留著大家的心跡，人到不能相見，就會用原始方式表達自己。」