強制檢測｜留港初確診患者訪元朗2間居酒屋　國泰貴賓室等5處上榜

本港新冠疫情反覆，食物及衞生局周一（20日）晚宣布，因應2宗於潛伏期間，曾於香港逗留的初步確診輸入個案，共5個地點被納入強檢公告。當中4個位於元朗，包括金碧花園、吟鐵板燒日本料理和酒、一杯鐵板燒居酒屋、潮興牛腩；另一個為機場玉衡堂商務貴賓室。

熱帶氣旋雷伊將至，食衞局亦提醒，若在規定強檢期間的任何時間，3號或以上風球生效，檢測期限將會延長1日。 而3號風球生效期間，室外的流動採樣站將會關閉。



任何包括已接種兩劑疫苗的人士，曾於下列時間身處被納入強檢公告的地點，須於12月22日或之前接受檢測。若在12月18日至20日期間已檢測，會獲視為已遵從規定。

1） 11月28日至12月20日期間，曾身處元朗金碧花園第3座超過兩小時；



2）12月1日中午12時至下午2時期間，曾身處元朗教育路51/61號紫荊樓地下A號鋪吟鐵板燒日本料理和酒；



3）12月1日下午7時至下午9時期間，曾身處元朗形點I地下G006號鋪一杯鐵板燒居酒屋；



4）12月2日下午1時至下午3時期間，曾身處元朗教育路54-66號順發大樓地下F號鋪潮興牛腩；



5）12月2日下午8時至下午10時期間，曾身處香港國際機場一號客運大樓6樓鄰近65號閘口玉衡堂商務貴賓室。



大埔3個強檢地點的檢測限期延長1日

食衞局亦指，因應相關居民的檢測需求，共有3個昨日（19日）被納入強檢公告的地點，其檢測限期將延長1日至本周三（22日），包括︰大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓2樓大埔墟熟食中心、大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓地下至2樓大埔墟街市、大埔寶湖道3號地下寶湖道街市。

▼12月21日流動採樣站名單▼



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若3號風球生效 檢測期限將會延長1日、流動採樣站關閉

食衞局亦提醒，若在規定強檢期間的任何時間，3號或以上風球、紅或黑雨警告信號、政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，檢測期限將會延長1日。

在3號風球或紅雨生效期間，室外的流動採樣站將會關閉。8號或以上風球或黑雨生效期間，所有流動採樣站包括社區檢測中心，全會關閉。

此外，政府已在大埔社區中心籃球場增設流動採樣站，暫定運作至本周三（22日），為須接受強檢的當區居民及工作人員，提供免費服務。

▼12月16日國泰貨機機組人員初步確診疑涉Omicron，住所祥興大廈封區強檢▼

