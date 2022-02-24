差餉累進制｜ 六大富豪為庫房添逾720萬　恒大許家印需多付115萬

財政司長陳茂波於新一份財政預算案建議以「能者多付」的原則，為差餉引入累進制，由現時劃一徵收租值5%，增至最高的12%，不少擁有擁有豪宅的富豪，需多付過百萬元。

記者翻查差餉物業估價署的本年度差餉租值，眾多富豪中，暫以恒基創辦人李兆基就名下大宅每年為庫房多付220萬元，暫為本港眾富豪中最多；長和系資深顧問李嘉誠則多付167萬元；陷入財困的恒大主席許家印，亦要多付115萬元。



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財政預算案建議就住宅物業引入累進差餉制度：建議應課差餉租值為55萬元或以下的住宅物業，差餉一如現時按租值5%徵收；應課差餉租值超過55萬元的住宅物業，則建議首55萬元租值同樣按5%徵收，其後25萬元租值則按8%徵收，超出80萬元的租值會按12%徵收，以更能反映 「能者多付」的原則。

「四叔」李兆基現於香港擁有兩間大宅，其中剛落成的白加道35號屋，建有三幢洋房，包括兩幢5,312呎及一幢5,925呎的大屋，總樓面達26,758呎，本年度（2021/22年度）租值達2,646萬元，另他長居於惠苑頂層複式連泳池單位，租值達562萬元。累進制下，他將要多付約220萬元差餉。

長和系資深顧問李嘉誠（左）。（資料圖片 / 羅君豪攝）

長和系資深顧問李嘉誠亦因名下深水灣道及壽山村道大宅，將為累進制差餉多付167萬元。

新世界發展主席鄭家純，擁有淺水灣道12號、布力徑6至10號兩間大屋，租值約共1700萬元，將為累進制多付115萬元差餉。

恒大主席許家印，名下持有布力徑的三間大屋，近一年以不同形式抵押或借貸，新制下亦需要每年多繳約115萬元。

恒大去年陷入財困，《香港01》獨家揭發，許家印原來間接持有山頂布力徑三幢大宅，並抵押借款，證明他用私產還債。

騰訊控股主席馬化騰持有的石澳大浪灣道13號，本年租值為1245萬元，馬化騰需為大宅每年多繳約83萬元。

阿里巴巴創辦人馬雲，其2007年以3.5億元購入的中半山Branksome Crest複式單位，本年度應課差餉租值便為465.36萬元，新制下，馬雲需多繳約28萬元。

另外馬雲位於山頂白加道22號超級豪宅正在興建中，預料大屋落成後，按新制該屋每年需繳差餉約100萬元。

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過去曾六度榮登超級豪宅「租值王」的淺水灣道89號，本年度租值1,265.4萬元，平均每月租值為105.45萬元。大宅由「湖北富豪」、絲寶集團主席梁亮勝持有，絲寶集團經營洗浴用品等生意，集團總部設於武漢。新制下，梁需多繳約84萬元。