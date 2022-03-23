1萬元臨時失業支援金｜實測申請十步曲　限時60分鐘　須上載文件

一萬元臨時失業支援金今（23日）起開放申請，記者實測申請過程，發現網上平台首日運作順暢，甫登入即可填寫表格，但限時60分鐘，申請人士緊記準備所需文件予當局查核，包括解僱信等失業證明或個人申述書。倘事前已妥備所有文件，一般可約半小時內完成登記過程。

臨時失業支援金涵蓋自去年第四季起失業打工仔，以及疫情下停業的指定處所員工，當局料可協助30萬人紓困，並最快於提交申請後，3至4周內可發放資助。《香港01》已整理登記步驟細節如下。



網上申請臨時失業支援金網址：https://www.tur.gov.hk/zh/

申請日期：即日起至4月12日晚上11時59分

登記臨時失業支援金十步曲：



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1/ 準備所需文件，包括解僱信、離職金記錄、銀行帳戶證明及身份證副本等。

2/網頁會列明，將有60分鐘填寫表格，申請一經遞交，將不能修改資料。

3/ 剔選6項聲明：包括自2021年10月1日起通常居住香港、非綜援受助人、沒有受惠於第六輪「防疫抗疫基金」等。

4/ 填寫個人資料包括姓名、身份證號碼、出生日期、手提號碼、電郵、居住地區。

5/ 申報去年10月至12月期間就業情況及就業性質（全職/ 自僱/ 自由工作者/ 其他 )。若填報擁有強積金帳戶，當局會表明將在戶口內取閱相關收入及其他資料。

6/ 申報最後工作日期，及上載失業狀況證明文件例如解僱信、離職金記錄等，並應清晰顯示僱主名稱、申請人姓名及最後就業日期。如未能提供，可提交個人申述書（按此下載）。

7/ 填寫領取2020年「現金發放計劃」銀行帳戶是否仍然有效。填寫銀行帳戶資料、上載銀行帳戶證明文件及上載香港身份證副本。

8/ 進入「檢閱我的申請表」頁面，申請需確保資料填寫無誤。

9/ 剔選聲明，包括明白及接受計劃守則及條款、知悉虛報可能會被刑事檢控、政府及政府代理人有權向申請人前／現時僱主索取受聘期間資料、前往原／現時辦公地點、相關公司／機構進行現場審核及向申請人索取補充資料及文件等。

10/ 按下「提交」鍵，即完成申請。

*已成功提交申請人士，可 (按此) 以身份證號碼、出生日期，以及於提交申請表時所提供的手提電話號碼登入系統，查詢申請狀況。

港府周五 (18日) 交代臨時失業支援計劃細節。 (黃偉倫攝/ 資料圖片)

臨時失業支援金申請資格：



目標對象：1/ 第五波疫情下短期失業人士；或 2/ 現職工作處所受社交距離措施限制、短暫停工、停薪留職或放取無薪假人士（不包括髮型屋，因現時已容許重開）

行業要求：不限

工作性質要求：全職兼職及自僱人士均可；當局指曾短暫開工數天者及「炒散」則視乎是否符合30天內沒有工作的要求，同可申請，審批時會從寬處理

申請條件：提交申請前需連續30天內沒有工作，並需於去年第四季內（2021年10月至12月）至少有一個月曾受僱，其月薪介乎2700元至30,000元。



申請審批標準：申請將以強積金記錄核實；無強積金戶口的失業人士亦可申請，但需按要求提供額外資料，包括填報個人收入申述書，並上載失業前收入及工作證明。

不具備申請資格人士：



-因轉工或退休而主動離職

-在申請當日仍有一份或多於一份有薪工作

-於提交申請時為綜援受助人

-受惠於第六輪「防疫抗疫基金」下的指定措施

查詢熱線/ 電郵：



熱線電話：1836-128

電郵：enquiry@tur.gov.hk

專人協助需作事先預約：



需透過熱線：1836-128預約，並在預約時段內前往以下服務中心

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