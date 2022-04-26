教育局推文言經典建議篇章書冊 小學每校派三套
撰文：韋景全
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教育局課程發展處為配合中小學中國語文課程建議篇章的實施，製作了《積累感興——中國語文課程文言經典建議篇章》書冊，供全港小學生閱讀，當局稱是讓他們從小開始欣賞中國文學作品和文言經典，培養興趣和能力。
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局方表示，初小和高小的書冊，各收錄了20篇建議篇章。書冊提供了扼要的注釋、簡明的解說，以及作者生平事跡和文學文化知識等，並輔以插圖，幫助學生學習經典詩文。學生掃描書中二維碼，更可以連結朗讀、遊戲和短片等不同媒體資源。
每所小學可獲贈書冊三套，預計將於4月底至5月初直接派送到全港小學；電子版書冊及相關的學與教資源，如原文賞析、誦讀錄音、書法欣賞、學習單元示例和學校示例等，已上載至教育局網頁，供師生使用。教育局又設計了「建議篇章小遊戲」，取材自初小至高中的建議篇章，包括填字遊戲及謎語活動，讓學生寓學習於遊戲。
高小書冊亦為「華萃薪傳──第二屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」指定閱讀材料之一。而中學版的書冊將於稍後推出。
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