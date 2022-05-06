中一派位｜南區西貢逾10學生爭一英中學額　一區競爭比率低於2

中一統一派位將於7月26日放榜，家長今日（6日）起可取《中一派位選擇學校表格》及相關學校資料，最遲要在本月30日或之前填妥並交回教育局辦理。即使在移民潮下，英文中學學額競爭仍然激烈，《香港01》按教育局的《中學一覽表》及該局推算2022年12歲學齡人口數字統計，新學年約有9,974個英中學額，適齡學童則約63,100人，即平均6.3名學童爭一個學位。



18區之中，仍以離島區競爭最為激烈，平均45.9人爭一個英中學位，其次為南區及西貢區，分別為19.6人和12.3人爭一個學額。灣仔區、中西區及九龍城區等傳統名校區，相對「易入」英中，其中灣仔區僅1.5人爭一英中學額。



有升中專家稱受移民潮影響，建議家長為子女報志願時，可稍微進取一些，如「Band 2頭」學生可試報「Band 1尾」中學。



中一派位18區英文中學競爭比率。

根據教育局早前回覆特別財會的文件指出，該局推算2022年有63,100名12歲適齡學童，料將升讀中一，由於有部份學童相信為國際學校學生，且亦有人在自行收生階段已獲取錄，故有關數據只供參考。

離島區45.9人爭一個英中學額

今年料有9,974個英中學額，較上學年10,069個稍少122個。全港18區之中，因離島區並無英中，該區學生只能申請由其他區借調的英中學額，因此競爭最為激烈。離島區內適齡兒童推算有1,700人，據《中學一覽表》顯示，該區在新學年獲借調37個英中學額，數字較去年稍多，料平均45.9人爭一個英中學額，競爭相當熾熱。

▼中一統一派位18區英文中學學額▼



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小六升中派位放榜定於7月26日。（資料圖片）

南區為第二競爭激烈的區分，教育局推算該區新學年有2,200名適齡學生，惟英中學額只有112個，故平均19.6人爭一學位。不過，該區國際學校較多，不排除部份家長已安排子女入讀國際學校，放棄統一派位。包括將軍澳在內的西貢區，亦有12.3人爭一學額。

灣仔1.5人爭一英中學額

至於傳統名校區當中，灣仔區競爭相對平和，據教育局推算人數，新學年僅1,200名適齡兒童，較過去數年大幅下降，推算只有1.5人爭一個英中學額。至於中西區及九龍城區，亦分別平均2.9人及3.1人爭一個英中學額。

李家超母校共87中一學額

分析名間傳統名校，九龍城區兩間名校，包括何明華會督銀禧中學及喇沙書院收生學額稍較上學年減少兩個，其中喇沙只有15個學額為非保留學額，其餘均為保留學額予直屬小學學生升讀。唯一特首候選人李家超母校九龍華仁書院，新學年則有87個學位；皇仁書院則有67個學位，其中16個為供聯繫的官立小學學生升讀，總數較去年稍增1個。

資深升學專家趙榮德稱，移民潮下今年家長為子女填志願時，可稍為進取一些。（資料圖片）

選校專家趙榮德：移民潮下選校可稍為進取

資深選校專家、曾任喇沙書院副校長的趙榮德認為，近年本港迎來「移民潮」，不少家庭舉家移民外國，有機會一些「高Banding」的學生已移民海外，建議家長為子女填報志願時，可稍為進取一些，「例如Band 2頭嘅，可以試下揀Band 1尾學校，有時唔係差好遠，尤其今年特別啲，比較多移民。」

他強調家長最重要了解子女「Banding」，並要做資料搜尋，了解心儀學校的學額分配等。趙又提醒家長，雖然灣仔區感覺競爭不算激烈，但該區有不少女校，應小心留意校方資訊，以免不小心填錯志願，浪費機會。