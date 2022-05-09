吳業坤閃婚｜港日夫婦千里結緣　文化大不同：結婚買樓次序不同

香港歌手吳業坤上周六（7日）突然宣布結婚，吳太竟是「日本新聞之花」浜口愛子，羡煞旁人。港日婚姻非新鮮事，現時於大阪定居的港人Benjamin，及其日本籍太太Momoko，則是一段喜出望外的網上情緣。香港人直率隨性，日本人言行謹慎，以及兩地文化差異，兩口子直言經歷不少磨合，亦曾因人生大事現分歧，「我哋香港人都會諗買咗樓先，再諗結婚，因為始終要有瓦遮頭，同香港樓價咁貴，佢就好驚訝原來我哋香港人係咁諗。」Momoko則認為結婚生仔先於買樓。



兩人婚後開設FB專頁及網上頻道，「雙語廣播」分享兩人生活點滴。適逢昨天是兩人結婚五周年，他們貼出在港擺酒的婚照，昔日臉上的甜笑愛意，依然未變。



Benjamin與太太Momoko於網上相識，雙方均認為由拍拖去至婚姻，均是一場緣份。(受訪者提供)

學語言成姻緣紅線 展開港日兩地Long D

Benjamin指，與太太於網上語言交換平台相識，「當時我要學日文，佢學英文，所以就交換咗聯絡。」後來正值廉航興起，Momoko首次來港旅遊，他擔任導遊帶其到處遊玩，未幾他前往東京工幹，對方則專程由大阪乘坐夜行巴士會面，「嗰陣時都畀佢感動到。」後來他主動表白，終奪得芳心，「我哋之後就開始Long D （Long distance 遠距離戀愛），佢有時飛嚟香港搵我，我有時又會飛去日本搵佢。」



「我哋從來都無諗過會同外國人拍拖」，結婚更屬意料之外，但緣份沒法擋，Momoko說：「無諗咁多，如果考慮得太多，可能就會錯過咗。」她又笑言，若非Benjamin當日向她告白，身邊人或已是另一位。Benjamin以視像會議受訪時，仍不時望向旁邊的太太，又為其擔任翻譯，「同佢拍拖嗰陣，就直覺係佢喇，有種認定對方嘅感覺。」

兩人於2017年在本港結婚，當時亦有擺酒，Momoko入鄉隨俗，穿起裙褂，婚後隨Benjamin於香港居住兩年半。(受訪者提供)

生活文化差異：如果件衫好皺 會叫我燙返直

認識太太前，Benjamin曾與港人拍拖。問到兩者之別，他則笑指難以國籍定分野，「全世界女仔都普遍情緒化，同就算幾堅強都好，都想被人照顧。」但文化使然，港日亦有差異，他提到日本人較注重別人目光，因而較謹慎言行，太太最初對港人的快人快語感到不可思議，「我親戚有時見到佢會直接講『你肥咗喎』，但日本人就算咁諗，為咗保持良好人際關係，怕傷害到對方，都會選擇擺喺心唔會講出口。」說者無心，聽者有意，他也試過撞板，「但因為咁樣，自己學日文有更深嘅體會，就係唔只表面意思，更要考慮埋用嘅場合同背後嘅含意，呢啲都係文化上要磨合嘅地方。」

他又指，日本女生普遍着重儀容，認為是禮貌表現，對另一半亦有要求，「如果我着上身件衫好皺，我哋香港人可能就會話無所謂啦，佢就會叫我燙返直。」

太太Momoko則曾聽聞港男較日男細心及溫柔，但認為不可一概而論，「佢話都遇過有日本男仔係好溫柔。」外間也常有刻板定型，指日本女生溫柔體貼，港女則較為強勢，她對此大為反感，「佢覺得呢個說法對雙方不公平。」

兩人最終決定於日本定居，並曾於瀨戶內海拍攝婚照。(受訪者提供)

港男：買樓先於結婚 日妻：結婚生仔，先再諗買樓

夫婦兩人來自不同文化，如何磨合？Benjamin說，相處之道貴乎坦誠，「大家成長於不同環境，如果有啲咩拗撬，都會即刻拎出嚟講。」默契的建立，隨時間累積，也靠相互理解，他們曾對人生大事有意見分歧，「我哋香港人都會諗買咗樓先，再諗結婚，因為始終要有瓦遮頭，同香港樓價咁貴。」但他指Momoko對港人置業至上的心態感到驚訝，「佢話買樓唔係人生計劃嘅首位，梗係諗咗結婚、生仔，先再諗買樓。」

Benjamin解釋指，日本置業相對容易，「日本無咁大壓力，買樓都係豐儉由人。」



異地婚姻，必有取捨，「自己本身唔係非常熱愛日本，好多人話去旅行就好，但日本職場文化就唔係咁易適應。」Benjamin最終仍決定陪伴太太定居日本，兩人婚後在本港居住兩年半後，太太於2020年初先回日本辦理手續，惟事與願違，適逢疫情，Benjamin的簽證受阻，結果在港等了一年，始成功抵日本會合太太。

他們現時於大阪定居，更開設FB專頁「Benja & Momo Channel」及Youtube網上頻道，分享生活點滴。移居至今近兩年半，他說仍在適應日本文化，但另一半在身邊，已於願足矣。

▼吳業坤展示與新婚太太相片▼

