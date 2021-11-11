躁鬱症康復者分享入住「青山」經歷　「軍隊」生活助回復穩定狀態

「其實精神病患者同傷風感冒差唔多，係可以醫得返。」躁鬱症康復者Coby如是說。4年前正在英國旅行的Coby迎來第一次「躁期」，丈夫面對她突如其來的不受控，只能手忙腳亂地把她帶到急症室求醫。Coby當時更出現幻覺和幻聽徵狀，不久便被轉介到當地的精神科診治及留院治療。遠在香港的父母得悉女兒情況後，更以為她撞邪，被惡鬼纏身，試過找來道士到家中進行法事驅邪，試圖讓女兒回復正常。

然而，當Coby回港過新年時再次病發，並於2019年中確診躁鬱症，病情嚴重至影響日常生活，她失去節制能力，高峯時日花數萬元，欠下6位數字的卡數。康復後的她成為關注精神病機構的大使，向大眾分享自己的故事，希望減少社會對精神病患的誤解。

攝影：梁鵬威



31歲的Coby曾經在一間會計獵頭公司工作，由於公司存在競爭文化，同事間的交際話題圍繞業績和名牌物品，令她長期處於高壓狀態，「當時公司要跑數，啲同事好鍾意比較，就連孭個袋係咩牌子都要比」。

今年31歲的Coby一直從事會計行業，她曾經在一間會計獵頭公司工作，由於公司存在競爭文化，同事間的交際話題往往圍繞業績和名牌物品，令她長期處於高壓的環境。（梁鵬威攝）

工作壓力過大 心跳常加速

在高壓環境影響下，Coby的身體開始出現異常，常常會突然心跳加速。「心跳會突然好快，但過一陣就無事，亦試過係Coffee shop播緊啲好high嘅歌，我會突然唞唔到氣，需要時間去恢復呼吸」。Coby遂前往求醫，「當時醫生同我講，因為我緊張同壓力大，之後都有開咗啲心跳藥同轉介我去睇精神科」。精神科醫生指Coby有躁鬱傾向，並處方相應藥物治療。然而，當時新婚的Coby正在備孕，擔心藥物會對身體造成影響，故未有服用。

在高壓環境影響下，Coby的身體開始出現異常，常常會突然心跳加速。（梁鵬威攝）

英國旅行病情突惡化 分不清現實與夢境

直至Coby與丈夫4年前到英國旅行慶祝聖誕節，病情突然惡化，亦在這段時間迎來她第一次「躁期」（即患者會處於興奮狀況，出現精力異常過盛、難以入睡及有天馬行空及跳躍想法等症狀）。Coby出現幻覺及幻聽，「當時我老公帶我去睇急症，等緊嗰陣我不停走嚟走去，又講話『我係男仔，唔係亞洲人』，又以為自己係哈利波特入面嘅一隻棋，係咁對老公提出一啲好奇怪嘅要求」。

「有一日，我出現幻覺，以為自己喺第二次世界大戰入面，又有幻聽，聽到槍聲，之後仲伸出窗求救」。原來Coby在前一天看了第二次世界大戰紀錄片，令她誤以為自己身處其境。（Getty Images）

其後，Coby被轉介至當地的精神科，由於她的情況與思覺失調症狀類近，故一度被以為患上思覺失調。「連續幾日都瞓唔好，到朝早6點都瞓唔到，又出現幻覺，以為有鬼，但其實只係我分唔清夢同現實」。Coby在當地住院一個月，期間發生令她難忘的事，「有一日，我出現幻覺，以為自己喺第二次世界大戰入面，又有幻聽，聽到槍聲，之後仲伸出窗求救」。原來Coby在前一天看了第二次世界大戰紀錄片，令她誤以為自己身處其境。

遠在香港的父母得悉Coby的情況後，以為她撞邪，因被惡鬼纏身才會發生這些症狀。（視覺中國圖片）

父母不了解精神疾病 一度誤以為撞邪

遠在香港的父母得悉Coby的情況後，基於對精神疾病的不了解，便以為她撞邪，認為被惡鬼纏身才會發生這些症狀。「我阿爸以為我撞鬼，我仲喺英國嗰陣，佢搵過道士去屋企做法事驅邪，之後見無效，就無再試」。在英國住院一個月後，Coby便回港過新年，由於是新婚後第一個新年，她十分興奮，「因為嗰年係我第一年可以派利是，所以我好興奮咁包利是包過夜」。

在英國住院一個月後，Coby便回港過新年，由於是新婚後第一個新年，她十分興奮。但長期處於亢奮狀態，使Coby情緒不穩，故需再次到急症求醫。（梁鵬威攝）

長期處於亢奮狀態，使Coby情緒不穩，故需再次到急症求醫。在普通科留院期間，Coby更試過在不停找人派利是和聊天，也頻頻抗議要留院。

患病後失自制能力 日花數萬元欠十萬元卡數

Coby其後被建議轉介至精神病院接受進一步治療，「屋企人一聽到青山（精神病院），就問『會唔會永遠出唔返嚟㗎』？」故Coby決定先嘗試加重藥物控制病情，但藥物副作用卻逐漸顯現，她開始出現頭暈等不同症狀，在病情最嚴重時，她更完全失去節制能力。「藥物令我變肥，之後就好想減肥，只要啲Sales同我推薦少少，我就會買啲減肥療程」。此外，她亦會瘋狂購物，最高峯時更試過日花數萬元，欠下高達十萬元的卡數。

屋企人一聽到青山（精神病院），就問「會唔會永遠出唔返嚟㗎」？ 躁鬱症康復者Coby

基於當時藥物已對Coby造成影響，急需要重新調整藥物量，故她決定入住精神病院，亦在此前確診患上躁鬱症。她形容在內接受治療與苦悶的軍隊生活無異。患者每天早上6時便要起床做晨運，不同時間亦會被安排做固定的事。但正正這些規律的生活助她漸漸重回穩定狀態。（梁鵬威攝）

基於當時藥物已對Coby造成嚴重影響，需要重新調整劑量，故她決定入住精神病院，同時她亦確診躁鬱症。在精神病院的生活既規律又嚴格，Coby形容與苦悶的軍隊生活無異。患者每天早上6時便要起床做晨運，亦會被安排在不同時段做固定的事，但規律的生活助她漸漸重回穩定狀態。

Coby透露，在青山醫院中，朱古力原來是「禁物」，護士曾向Coby解釋，因朱古力容易溶化，禁止拿到病房內。「我好鍾意食朱古力，但只可以喺探訪時間食，其他時間都唔得，所以我偷偷運入病房，同房友一齊去廁所偷食」。

佢（爸爸）會知道原來精神病院唔係有入冇出，同精神病食藥真係會好。 躁鬱症康復者Coby

家人支持成最大力量

入住精神病院期間，Coby父親每天都來探望她，並帶來水果和親手熬的湯。雖然兩父女在探望區並沒有特別溝通，卻令Coby感到滿滿的關懷。「老一輩係咁，唔會特別同你講擔心你，但會以行動證明佢哋嘅愛」。父親的愛成為了Coby在接受治療中的一份力量，出院後，Coby的父親亦開始改變對精神病的固有看法，「佢會知道原來精神病院唔係有入冇出，同埋食藥真係會好轉」。

父親的愛成為了Coby在接受治療中的一份力量，出院後，Coby的父親亦開始改變對精神病的固有看法。（梁鵬威攝）

現時Coby病情漸趨穩定，由情況最嚴重時需要一星期覆診兩次，變成每個月才覆診一次。她已學會和情緒共存，如發現頻頻失眠和胃酸倒流等情況，便會調整生活節奏，以免自己壓力過大。她亦養成運動的習慣，以及利用興趣放鬆心情，「我鍾意畫畫，因為過程令我好平靜，好enjoy個過程同成果」。

其實精神患者同傷風感冒差唔多，係可以醫得返。 躁鬱症康復者Coby

籲大眾情緒受困應及早尋求協助

康復後的Coby成為Mind HK「我就是我」消除污名計劃大使，為精神病患發聲。Coby寄寓大眾不要污名化精神病患者，「其實精神病患者同傷風感冒差唔多，係可以醫得返」。她認為患病不代表會改變一切，患者仍然擁有自己的家人及工作，與常人無異，只是可能因藥物影響下令記性變差和「轉數」較慢。

Coby成為Mind HK「我就是我」消除污名計劃大使，為精神病患發聲。（受訪者提供圖片）

有好多專業人士，例如精神科醫生、社工同護士都幫到你，所以唔使覺得無助。 躁鬱症康復者Coby

歷過躁鬱症的Coby不但未有對精神疾病感到忌諱，反而十分樂意分享自己的故事。希望透過分享個人經歷，令大眾減少對精神病的污名。（梁鵬威攝）

她呼籲大眾當懷疑自己有情緒問題時，應盡早尋求協助，「有好多專業人士，例如精神科醫生、社工同護士都幫到你，所以唔使覺得無助」。Coby認為大眾可更正面看待精神疾病，「我同同事分享話我曾經有躁鬱症，佢哋都唔太信，但會想了解多啲」，「都有人聽我講完，懷疑朋友好似有情緒問題，之後再問我應該點做，同佢哋溝通過程中好有滿足感」。

Mind HK「我就是我」消除污名計劃代表Vicky則表示，計劃是針對精神病患者進行訓練，讓他們能寫下及分享自己的故事，從多個角度公開他們的想法，希望透個真實故事引起共鳴，盼能改變大眾對精神病患者固有的負面想法。

《More Than a Label》：正視精神疾病

日期：11月13日

時間：下午12:30－1:30

地點：藝穗會

費用：免費

有興趣市民，請先到網站登記。

了解更多：https://www.festival.org.hk/zh-hant/programme/more-than-a-label-looking-beyond-stigma20211113/

