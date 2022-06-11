疫情．最新｜一患者傳染1.8人創近月新高 單日確診恐衝破700關口
撰文：何瑞芬 黃偉倫 歐陽德浩 江麗盈 梁思行 林穎嫺
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本港昨日（10日）新增672宗確診個案，連續兩日直逼700宗水平；香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據創三個月新高，最新平均升至1.8，即每一名患者傳染1.８人，上限觸及3，仍呈上升趨勢，確診個案恐現幾何級上升。全港十八區6月個案病發率顯示，中西區達4.3為全港最高，即該區每一萬人有4.3人確診，平均每2,300人就有一人染疫。
昨日疫情新聞總覽：
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【07:00】香港有診所遭指控疑打錯針，將科興新冠疫苗誤當HPV針注射。事主陳女士向《香港01》投訴，指周三（6月8日）到尖沙咀一間診所注射HPV子宮頸癌疫苗，但護士錯誤為她注射科興新冠疫苗。事後診所提出賠償一萬元，但要求她簽名封口放棄追究，最終她拒絕，「錯咗就係錯咗，打針咁大問題。」
陳女士向記者展示HPV預約紀錄，確認自己原本是想打HPV針，而診所打錯科興後，亦印出政府第四針的新冠疫苗接種證明書。
涉事診所回覆查詢時指，事主來到診所稱「要接種疫苗」，登記後發現客人使用港澳通行證，而醫生評估客人適合接種後，職員帶同接種新冠疫苗同意書與客人核對並簽署同意書，完成接種出示針紙時，客人報稱是來接種HPV疫苗而不是科興疫苗。診所指已立即主動向衛生署上報，並將案件交警察處理。警方表示，案件暫列糾紛處理。
▼6月6日．海港城展示巨型機動君王暴龍▼
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▼6月2日，中環酒吧LINQ爆疫▼
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