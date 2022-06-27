THEi首推電梯大師級專業文憑　26年師傅變學生：想提升行業競爭力

全港升降機及自動梯總數超過八萬部，行內的工程人員有逾8,000人，面對多項大型基建及政府資助翻新升降機等計劃，無論人手還是技術需求都上升。香港高等教育科技學院(THEi) 首推「升降機及自動梯大師級專業文憑課程」，課程主任吳子豪形容是本地職業專才教育發展的一大突破，向具有一定年資及經驗的從業員提供行政、領導及管理等方面的培訓，助他們成為「大師傅」。



入行超過26年的許耀邦獲公司推薦成為文憑課程首屆學生，他坦言，坊間的課程就個別技術獨立成科，一直沒有課程為電梯工程度身訂造，今次的課程令他宏觀認識和掌握世界電梯業的最新發展。



課程以德國大師級職專教育系統為藍本

現時全港共有超過8,000名升降機及自動梯工程人員，受僱於40多家註冊承辦商，THEi高科院科技學院助理教授吳子豪表示，「升降機及自動梯大師級專業文憑課程」以德國大師級職專教育系統為藍本，透過以解決問題為本的學習模式，助學生掌握緊貼行業發展的科技及技術、分析能力與管理技巧。

學員最少要有八年年資 資歷架構水平等同學士學位

他強調，課程等同資歷架構的第五級，即學士學位水平，成為本地職業專才教育發展的一大突破，課程要求學員於行內最少八年年資並獲僱主推薦，提供行政、領導及管理等方面的培訓，亦有技術訓練，包括維修、安裝、測試和調校、現代化更新等，輔以職場學習及評核，讓學生將課程知識和技能融入實務應用。

黃敬威表示課程完善晉升階梯，可吸引新血投身行業。（受訪者提供）

機電署高級工程師：展示行業前景 吸引新血

機電工程署高級工程師黃敬威表示，課程完善晉升階梯，向未入行的年輕人展示電梯行業前景，吸引新血投身行業。他續指，機電署除以規管者角度為課程提供意見，亦擔當促進者和推動者的角色，與VTC和業界準備及參與評審，期望藉新課程為業界建構前景。

許耀邦入行超過26年，由助理技工至現時已是助理保養經理。（受訪者提供）

技工做到保養經理 入行26年師傅稱要具備多元技能

許耀邦入行超過26年，由助理技工至現時已是助理保養經理，他坦言，曾在兩間任職的公司參與培訓課堂，但內容主要圍繞公司各自的獨有電梯技術，亦為考取牌照，曾修讀坊間的證書課程，但內容均與升降機及自動梯沒有直接關係。

他又指，科技發展一日千里，電梯業的技術不斷發展和進步，例如近年應用微控制系統、物聯網遠程監察系統、人工智能技術等，反映技術專才亦需要具備多元技能，期望從課程有系統訓練知識和技術，並提升管理技巧以及行業競爭力。