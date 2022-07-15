警方17張圖展示習近平訪港各單位工作　爆炸品處理課全副裝備候命

國家主席習近平於6月30日及7月1日訪港，全城高度戒備。警方負責全部保安工作，最新一期的《警聲》刊出警隊高層及各單位參與行動相片。高層人員與前線人員面會及溝通，而各單位前線在海陸維持秩序及採取適當措施，警方稱成功確保相關活動在安全及穩妥的情況下進行。



▼警方高層6月30日及7月1日員與前線人員面會及溝通▼



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警方表示，國家主席習近平及夫人彭麗媛於6月30日及7月1日來港進行視察，並於7月1日出席慶祝香港回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮，警隊動員多個單位參與相關安保行動，採取相應的封路及交通改道等措施，確保整個安保行動能安全、有序地進行。

警隊護送組護送國家主席習近平車隊，可見全條行車天橋沒有其他車輛行駛。（警聲圖片)

其中八張圖展示警隊各單位的工作，包括警察高空工作隊要爬上懸崖峭壁監察，警犬隊也出動巡邏，水警港口分區巡邏小隊在維港巡視，爆炸品處理課也全副裝備候命。

▼警方各單位人員6月30日及7月1日工作情況▼



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警方續指，特首李家超與主要官員7月1日早上出席在灣仔金紫荊廣場舉行25周年升旗儀式，警隊已於當日起全面轉用中式步操，形容護旗方隊在儀式上「以穩健一致及鏗鏘有力的步伐進行中式步操及升旗儀式」。