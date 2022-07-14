理大助理教授為想知競爭者的計劃 擅自升級其帳戶權限 判囚2月
撰文：郭顥添
出版：更新：
理工大學應用物理系助理教授馮建雄，疑為想知申請研究資助競爭者的申請計劃，私下將其帳戶的權限升級，早前被裁定不誠實取用電腦罪成立，案件今(14日)在九龍城法院判刑，裁判官梁雅忻指案件涉及資料數量龐大，涉案時間長，其他研究者亦受到影響，認為應判監禁刑罰，考慮被告的良好背景等，判他入獄2個月。
被告馮建雄(41歲)，被裁定4項不誠實取用電腦罪成，指他在2017年10月18日，在理大取用大學教育資助委員會的電腦，將研究資助局綜合系統的一個電子帳戶，升級為系統帳戶；及在2017年11月22日至2018年2月15日，為使他本人或他人不誠實地獲益，取用大學教育資助委員會的電腦。
已遭大學開除
辯方求情時稱，被告上周已被大學開除，相信以後也難找學者身份的工作，他原是家庭的經濟支柱。辯方又呈上包括被告家人、同事、老師、學生、學者及教會傳道人等55封求情信，指被告受人愛戴，被告親撰的求情信也表示他已深切反省。
查閱資料龐大且犯案時間長
梁官判刑時指，被告不只一次進入竹糸統，且犯案時間長，他查閱及下載的資料龐大，對其他研究者造成影響，至警方檢取電腦時，被告仍在瀏覽相關資料庫。雖然被告失去工作，生活會出現困境，被告亦有良好的背景，但指被告是咎由自取，認為判監合適。
案件編號：KCCC 983/2020
理大助理教授涉改帳戶資格 看他人申請撥款計劃 系統現異常揭發理大助理教授馮建雄 涉私改帳戶權限偷看撥款計劃內容 被控提堂無綫新聞APP接連推播奇怪訊息 27歲男員工涉不誠實取用電腦被捕女警稱貪玩用警署電腦查閱丈夫資料 准簽保守行為2年稅局女文員涉用局方電腦查夫債主資料 官稱未能證屬不誠實裁罪脫教育主任涉入局方系統查子成績 官指未證有得益 裁罪脫兼得訟費醫院前員工未經授權用醫院電腦 擅取警員及公眾人物個人資料被捕