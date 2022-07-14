理大助理教授為想知競爭者的計劃　擅自升級其帳戶權限　判囚2月

理工大學應用物理系助理教授馮建雄，疑為想知申請研究資助競爭者的申請計劃，私下將其帳戶的權限升級，早前被裁定不誠實取用電腦罪成立，案件今(14日)在九龍城法院判刑，裁判官梁雅忻指案件涉及資料數量龐大，涉案時間長，其他研究者亦受到影響，認為應判監禁刑罰，考慮被告的良好背景等，判他入獄2個月。



被告馮建雄(41歲)，被裁定4項不誠實取用電腦罪成，指他在2017年10月18日，在理大取用大學教育資助委員會的電腦，將研究資助局綜合系統的一個電子帳戶，升級為系統帳戶；及在2017年11月22日至2018年2月15日，為使他本人或他人不誠實地獲益，取用大學教育資助委員會的電腦。

已遭大學開除

辯方求情時稱，被告上周已被大學開除，相信以後也難找學者身份的工作，他原是家庭的經濟支柱。辯方又呈上包括被告家人、同事、老師、學生、學者及教會傳道人等55封求情信，指被告受人愛戴，被告親撰的求情信也表示他已深切反省。

查閱資料龐大且犯案時間長

梁官判刑時指，被告不只一次進入竹糸統，且犯案時間長，他查閱及下載的資料龐大，對其他研究者造成影響，至警方檢取電腦時，被告仍在瀏覽相關資料庫。雖然被告失去工作，生活會出現困境，被告亦有良好的背景，但指被告是咎由自取，認為判監合適。

案件編號：KCCC 983/2020