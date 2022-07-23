疫情．最新｜單日確診連續2日逾4000宗 消費券申請今截止
撰文：林穎嫺 歐陽德浩 黃金棋 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 林澤鋒 鄭嘉惠
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本港新冠肺炎疫情反彈，確診個案連續第二日破四千宗。本港昨日（22日）增加4,270宗確診個案，包括180宗輸入，多6宗死亡個案，衞生署料按趨勢將倍增。
消費券第二期今日（23日）截止申請，合乎資格人士如未登記，今是內必須辦理；已領取第一期消費券的市民，如欲修改領取的支付工具，也須在今日作出申請。
昨日疫情總覽：
▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼
▼第二期$5000消費券Q&A▼
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【07:35】深水埗白田邨麗田樓今早解封，約1700人接受了檢測，當中共發現14宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
▼7月22日 2022香港書展在第三日情況▼
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【08:00】最新一輪消費券將於8月7日派發，各營辦商均推出最新優惠吸引市民轉會，周六（23日）為轉會及新登記開放的最後一日，市民可把握最後機會，到政府消費券計劃網站，或8個臨時服務中心辦理手續。
下文將介紹網上轉會詳情及附上所有中心的地址，以及多個轉會優惠。例如PayMe的消費券用戶，只須在HKTVmall APP買滿300元，便獲100元折扣券；WeChat Pay HK用戶亦可加碼獲得7-Eleven便利店及惠康超級市場的獲家優惠。
▼轉會步驟一覽▼
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▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼
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▼7月19日起強制檢測公告▼
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