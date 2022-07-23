疫情．最新｜單日確診連續2日逾4000宗　消費券申請今截止

撰文：林穎嫺 歐陽德浩 黃金棋 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 林澤鋒 鄭嘉惠
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本港新冠肺炎疫情反彈，確診個案連續第二日破四千宗。本港昨日（22日）增加4,270宗確診個案，包括180宗輸入，多6宗死亡個案，衞生署料按趨勢將倍增。

消費券第二期今日（23日）截止申請，合乎資格人士如未登記，今是內必須辦理；已領取第一期消費券的市民，如欲修改領取的支付工具，也須在今日作出申請。

昨日疫情總覽：

疫情．7.22｜連續2日逾4000宗確診　軒尼詩道官小等有班級停課

▼6月23日　消費券第二期接受轉會申請▼

▼第二期$5000消費券Q&A▼

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封區｜深水埗白田邨麗田樓完成封區檢測　揭14宗陽性個案

【07:35】深水埗白田邨麗田樓今早解封，約1700人接受了檢測，當中共發現14宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼7月22日　2022香港書展在第三日情況▼

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消費券｜轉會／新登記周六截止　即睇加碼優惠　萬寧買$288減$100

【08:00】最新一輪消費券將於8月7日派發，各營辦商均推出最新優惠吸引市民轉會，周六（23日）為轉會及新登記開放的最後一日，市民可把握最後機會，到政府消費券計劃網站，或8個臨時服務中心辦理手續。

下文將介紹網上轉會詳情及附上所有中心的地址，以及多個轉會優惠。例如PayMe的消費券用戶，只須在HKTVmall APP買滿300元，便獲100元折扣券；WeChat Pay HK用戶亦可加碼獲得7-Eleven便利店及惠康超級市場的獲家優惠。

▼轉會步驟一覽▼

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▼7月15日　深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼

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國泰退休宴爆飯聚群組　消息指12人中招　國泰認數人染疫惟無違規竹篙灣疑突改離營條件　險令準新人婚禮延期　準新娘：行政混亂增442師生染疫　名校銅鑼灣軒尼詩道官立小學等8校有班別須停課確診增4270宗　九龍醫院康復科兩病房爆疫　張竹君︰難估計最頂峰院舍收緊防疫措施　業界稱年長訪客有困難　憂自行採樣影響結果接種疫苗｜39%院友打第二劑　勞福局指示醫療團隊每周到院舍打針疫情｜梁子超：料五周後確診或過萬宗　當局追蹤、防控工作顯吃力
尖沙咀豪宅Grand Austin、港景峯等污水呈陽性　三區24萬人要快測強制檢測｜增65幢大廈　將軍澳佔5幢　日出康城、都會駅各一幢確診大廈｜增至近萬幢　半山騰皇居、瓏璽、何文田天鑄新上榜入Apple Store求裝安心出行　女商人覺未解困　掟毀16部機判感化澳門疫情｜增5宗陽性　累計1,800宗　第13輪全民檢測今早展開

▼7月19日起強制檢測公告▼

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