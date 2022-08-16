檢測公司推無痛抽血產品　5分鐘完成　可居家驗新冠、測心臟健康

港人生活繁忙往往忽略健康，疫情倒喚醒不少人關注自己及家人健康。基因及診斷檢測公司Prenetics Group Limited宣布推出簡易居家血液測試產品，使用無痛按鈕採血器，5分鐘內可自行在家完成血液樣本採集，配合化驗服務和專屬應用程式App，透過手機即可跟進自身健康情況。產品可作食物敏感性、心臟健康和新冠病毒抗體測試，Prenetics 行政總裁楊聖武指產品簡化來往醫院和抽血步驟，未來會繼續研發及推出如糖尿病的的各類型血液測試。



▼Circle SnapShot 簡易居家血液測試產品▼



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Circle Snapshot簡易居家血液測試産品包內包含全球首款專利按鈕式無痛採血器、發熱包和清潔用具。其中的按鈕採血器，使用了微針技術，只需將採血器緊貼於上臂，再按下藍色按鈕，即可無痛地抽取微血管血液，採血過程不受環境限制，亦無需他人協助。

抽血程序5分鐘內完成 APP內睇報告

用家使用產品包前，需下載手機應用程式Circle App，再在程式內掃描產品包內附上的條碼連繫兩者，其後跟隨程式內指引，抽取個人血液樣本，過程需時不到5分鐘。血液樣本可到鰂魚涌提交或在程式內預約上門收件服務，而化驗結果和報告可於程式內瀏覽。

產品包有按鈕採血器、發熱包和清潔工具等物品，用家需透過掃描條碼將產品包與Circle App連繫。（麥鍵瀧攝）

產品提供三種產品包和健康測試。第一種是食物敏感性測試，透過測試血液中的IgG抗體水平，可測試身體會否對96種食物包括牛奶、花生等食物出現過敏反應。

第二種是心臟健康測試，以血液樣本測試對心臟健康有關的數據，例如各種膽固醇數據和比例等，監察個人心臟健康狀況。

第三種是新冠病毒抗體測試，可測量由0 Au/mL至40000 AU/mL範圍內的新冠病毒抗體水平，數字越大即抗體水平越高。三種服務售價由699元至1999元不等。

檢測公司稱簡化來往醫院和抽血步驟 研擴至糖尿病測試

Prenetics 行政總裁楊聖武指產品簡化來往醫院和抽血的步驟，為市民提供多一種選擇，血液樣本仍會送去受認可的實驗室，使用與醫院抽血檢測相同的化驗技術和機器。他亦指未來會繼續推出如糖尿病的的各類型血液測試。