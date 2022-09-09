律師涉襲擊女友案　官指事主證供不合邏輯　裁被告全部罪名不成立

律師被疑遭女友「唱」他有性病後，涉在其跑馬地住所襲擊女友，兼毀女友手機及恐嚇若她報警會把其裸照放互聯網案續審，裁判官王證瑜今早(9日)聽畢律師陳辭後，指女事主一方面聲稱被打至「非常極度痛」，另一方面又在單位留宿，並不合乎邏輯，認為她並非可信的證人，裁定被告3罪均罪名不成立，並可獲得訟費。



被告何俊鋒(38歲，律師)。被控襲擊致造成身體傷害、刑事毀壞和刑事恐嚇等3罪，指他於2018年11月16日，在跑馬地希雲街曦巒一單位，襲擊女子丁勺珈（案發時38歲），損壞丁的手提電話，並威脅丁會使其名譽遭受損害，意圖使她受驚。

被告何俊鋒經審訊後被裁定襲擊、刑毀及刑事恐嚇罪全部罪名不成立。(資料圖片)

向他人稱被告有性病後到其住所安撫

丁昨為審訊作供時，承認她曾向被告的家人及朋友指被告患性病，又稱為想「畀其他女性提防」，但為想安撫被告，故上被告家，被告卻稱好憎她並打她，丁形容被打至極為痛楚，並形容「痛到喊出嚟」，她用手機拍下傷勢時遭被告搶走手機，並掟在地下，但她仍在被告家留宿。她指翌日早上被告恐嚇她，若她報警，便會把她的裸照放上互聯網。

擔心裸照公開但又向被告發訊息求性交

惟裁判官卻認為，丁聲稱因不想刺激被告，所以被打後仍留在被告家，認為這完全不合邏輯；此外，她一方面聲稱擔心被告公開其裸照，另一邊廂又多次向被告發訊息要求與被告發生性行為，認為其表現南轅北轍。再者，丁在頭4份口供中，均稱不記得被告用左或右手向她施襲，又沒無提過被告執起其手機再掟落地，2年後才提及詳情。

裁判官指女事主丁勺珈的口供不可信，一時又稱被打至非常極之痛，但又留在被告家留宿，認為並不合邏輯。(資料圖片)

傷勢照片不足證被告施襲

裁判官認為，綜合所有證供，認為丁所言並不可信，即使有相片顯示其傷勢，但不足以證明被告曾向她施襲，或曾刑毀其手機，故裁定被告所有罪名不成立。

案件編號：ESCC 2384/2021