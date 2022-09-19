3D打印製模型助醫護實戰環甲膜切開手術 伊院設辦事處推廣服務
3D打印技術在醫學上應用日趨廣泛，尤其對提升手術準確度及醫護培訓效果顯著。伊利沙伯醫院由2015年起，已在治療及培訓上應用120多個3D打印的三維模板及模型，而每個模型背後都有一段故事。
一名20歲出頭的大學應屆畢業女生，在入職體檢時發現有異常，其後到伊利沙伯醫院求診，發現在頸椎有一個惡性小腫瘤，需儘快做手術切除。然而腫瘤連著複雜的血管及神經線，手術時若未能精確切除，或不慎觸碰到其他位置，恐引致大出血或神經線創傷等嚴重後果。於是，醫生花了30個小時製作患者手術部位的三維模板，高度模擬患者真實狀況，並制定最佳手術方案，最終手術順利進行。
伊利沙伯醫院參考一名60歲女病人的環甲膜，打印出1：1三維模型用作培訓，該模型奪得2021年瑞士日內瓦「國際發明展」銀獎，該院今年7月成立三維打印統籌辦事處，團隊包括工程師、醫生等4人，負責研發及支援等事項，希望可加強與九龍中聯網與其他醫院合作，優化三維打印服務。
功能之一：助制定方案平均節省約兩成手術時間
伊利沙伯醫院醫療三維打印統籌辦事處主管吳榮耀醫生表示，三維打印模板根據患者真實情況製作，為醫生制定手術方案提供參考。他舉例，腫瘤切除手術需很高準確度，醫生需做好充分準備，了解患者身體狀況，並決定手術方案，才能避免誤差，提高效率及準確度。
他指出，每個模板的製作成本及時間各異，視乎模板尺寸大小及其複雜程度，成本在幾百元到幾萬元不等，醫生根據模板提前判斷好切除角度及深度等細節，有助於正式手術過程中快速到位，平均每次手術可節省約兩成時間。
功能之二：教學模擬氣管裝置奪瑞士「國際發明展」銀獎
三維打印模型則用於教學培訓，大部分模型可重複使用，其中最成功的便是緊急環甲膜切開術模擬裝置。伊利沙伯醫院綜合模擬及技能培訓中心主管賈南雄醫生指出，該院參考一名60歲女病人的環甲膜，打印出1：1三維模型用作培訓，該模型奪得2021年瑞士日內瓦「國際發明展」銀獎，為本港首間奪得有關獎項的公立醫院，現有約100名醫護人員接受模擬裝置培訓。
賈南雄表示，病人若出現呼吸困難，通常是因肺部有疾病或氣道阻塞，需在氣道插管輸氧，否則會死亡。手術需在病人頸部正中間盡快找到最薄處，即環甲膜的位置，再準確切開一條垂直的中長口子。他稱，手術過程雖然簡單，耗時短，但醫生需憑藉觸覺，在最短時間內用最快速度準確切開環甲膜，並為病人插喉幫助呼吸，因此需加強前期醫生訓練積累經驗。
賈南雄指出，以往培訓使用豬氣管有不少缺陷，例如豬氣管甲狀腺軟骨形狀與人體有明顯分別、豬的環甲膜較厚、不衛生且供應不穩定，而三維氣管模型則更加貼近實際需求。
賈南雄示範，該個氣管模型觸感逼真，其結構較封閉、具備一定難度，在切開過程中，模型可模仿人體真實生理反應，比如病人流血、導管內呈霧氣化、胸腔膨脹等，非常適合用於教學，被認為是「最成功模型」。
吳榮耀表示，近年三維打印服務需求增加，伊院綜合模擬及技能培訓中心由2015年起，已跟心臟科、外科、兒科、骨科等不同部門合作，透過三維打印技術打印逾120個器官及組織模型。然而三維打印技術在醫療中的實際運用較複雜，打印技術雖然並不難，難在掃描的精細程度，並根據手術需求切割出部分三維影像再打印。他以腫瘤手術為例，三維模板不需要全方位還原患者頸椎，只需呈現出血管、神經線、腫瘤及骨骼等關鍵部位給醫生提供參考即可，如何取捨亦是考驗。
本港醫療三維打印專才少 欠技術認證 落後外國
吳榮耀表示，香港缺少醫療三維打印專才，人才培訓、技術認證及應用程度等均落後於外國。他舉例，目前醫學界有人直接為長者更換三維打印的人工關節到體內，但該操作需實驗室獲得歐盟認證，確保高品質，而本港目前獲認證的實驗室並不多。
吳榮耀表示，曾到外國考察交流，發現歐洲國家、美國及加拿大等地都有大機構專門從事三維打印醫療模型，並設置專科培訓人才，現時香港仍落後於外國。伊院醫療三維打印統籌辦事處成立後，期望能將服務擴展至九龍中聯網醫院，促進跨專科、跨院合作，優化三維打印服務，幫助其他醫院打印三維模板或模型，用以實戰及教學，培養出更多人才，為將來進一步綜合運用三維打印技術奠定基礎。