疫情．最新｜單日確診徘徊4000宗水平 即時有效繁殖率呈下跌趨勢
撰文：歐陽德浩 王潔恩 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 黃煦緻 呂穎姍 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎 馬煒傑
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本港昨日（28日）新增3,911宗新冠病毒確診個案，較前日回升，暫仍維持4,000以下；本地個案即時有效繁殖率呈下跌趨勢，最新降至0.76，一名患者傳染少於一人。疫苗通行證周五（30日）擴至5至11歲兒童，位於荔枝角公園游泳池對開空地的「荔枝角公園社區疫苗接種站」同日啟用。
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▼9月20日起強制檢測公告▼
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