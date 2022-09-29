疫情．最新｜單日確診徘徊4000宗水平　即時有效繁殖率呈下跌趨勢

本港昨日（28日）新增3,911宗新冠病毒確診個案，較前日回升，暫仍維持4,000以下；本地個案即時有效繁殖率呈下跌趨勢，最新降至0.76，一名患者傳染少於一人。疫苗通行證周五（30日）擴至5至11歲兒童，位於荔枝角公園游泳池對開空地的「荔枝角公園社區疫苗接種站」同日啟用。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月27日平均值維持在0.7558，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

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