國泰機師工會警告︰人手短缺史無前例地嚴重　機票價格勢持續上升

政府近日放寬檢疫措施,機組人員亦率先實施「0+0」,國泰航空在兩年前大裁員後,開始重聘機組人員。

國泰機師工會﹙HKAOA﹚今日(6日)發稿稱,國泰正面臨史無前例的人手及培訓短缺(unprecedented staffing and training shortages),與兩年前相比,機長及副機長人手大減四成。工會指,離職潮源於大裁員時,國泰永久削減機師薪金及待遇。工會聲明中,亦引述資深機長批評,國泰藉着疫情大幅扣減薪金,待遇於香港已難以生活。

工會指,由於人手不足,國泰航班目的地及班次勢減少,將為出遊市民帶來不便,而且由於機票供應量減少,加上需求旺盛,可預視機票價格持續上升。工會續批評,國泰並無準備重奪國際航空領袖地位,如要回復昔日輝煌,需要調高薪酬待遇挽留現有人手,並重聘已離任的機師。



▼2020年10月21日國泰大裁員▼



+ 3

國泰機師工會今日主動發稿,指2020年10月大裁員之前,原本有約4,000名機師,但現時只餘下約2,500人,當中較為資深的職級,即機長(Captain)及副機長(First Officers)更加大減四成。工會指,這些機師有數以十年的經驗,本身屬於國泰的瑰寶,但卻持續離職,離職率史無前例地高,日後會出現人手空缺。

機長︰現時國泰提供的待遇 在市場上欠缺競爭力

工會續指,離職潮源於國泰大裁員時,管理層單方面強行永久削減機師的薪酬待遇,令機師深感不滿。其中一名飛行時數達15,000個小時的資深機長,由於擔心被秋後算帳,故匿名地批評:「公司清楚地表明,我哋並非團隊中的一員(The Company made it clear this time that we are not really part of the team)」。他續指,疫情期間無論員工及工會,都願意領取無薪假及減薪共渡時艱,但國泰只視疫情為永久削減薪酬待遇的契機。

該名機長續指,國泰自以為削減開支,但這個決定實際做成更深遠的影響,削弱香港航空樞紐的地位。他表示,現時國泰提供的待遇,在市場上欠缺競爭力,而且不可能在香港養家生存(simply not competitive and make it impossible for a family to survive in Hong Kong)。

▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



+ 8

工會︰斷絕與機師工會來往 將為國泰史上成本最大的行政失誤

新聞稿亦引述另一名年資較淺的機師稱,國泰當年未經談判便決定裁員減薪,大批資深員工受影響。他表示,對國泰信心已動搖,並開始考慮是否仍應於國泰任職。

工會主席Paul Weatherilt表示,資深機師的作用,是過往國泰成為全球首屈一指航空公司的要素之一,但國泰斷絕與機師工會來往,未有談判,又大幅削減機師薪酬待遇,此舉將為國泰史上其中一個成本最大的行政失誤(one of the costliest management errors in the history of Cathay Pacific)。

▼9月25日 機場檢疫酒店分流站最後一日運作▼



+ 9

近期國泰已增加培訓機師,不過工會質疑,培訓是漫長的過程,尤其經驗及安全是航空界的關鍵。工會續稱,部份訓練課程已較疫情前縮短,擔心在招聘及培訓新人的壓力下,會影響國泰的訓練質素。

工會認為,由於人手不足,國泰航班目的地及班次都會減少,將為出遊市民帶來不便,而且由於機票供應量減少,加上需求旺盛,可預視機票價格持續上升。工會續指,如國泰要重建聲譽及樞紐地位,唯一方法是提供具市場競爭力的薪酬待遇,以挽留現有人手,及重聘離職員工。



《香港01》正就事件向國泰航空查詢。