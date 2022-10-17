網店促銷冷氣收款後結業　125顧客疑受騙共損失60多萬元報警求助

網購可能是不少人的生活日常，消委會多次提醒買家小心被騙。有市民今年8月在網上接收促銷資訊光顧「糖心電器」，從其社交平台得悉過往業績可靠，逐趁該店提供拆扣優惠而訂購冷氣機連安裝，店方收款後一直拖延安裝日期，甚至聲稱安裝師傅染了新冠病毒而改期，雖答允退款但又沒下聞，結果九月底宣布破產。一班苦主今日（17日）向政黨求助，涉及125名市民在7月至9月期間光顧該店，對方負責人突然失去聯絡更宣布破產，各人損失2千元至2萬元不等，總數涉款60多萬元，已向警方報案求助。



民建聯立法會議員陳恒鑌及葵青區議員郭芙蓉早前接獲逾125名市民訂購「糖心電器」後失去聯絡 （鄧宇詩攝）

「糖心電器」於網上平台銷售冷氣及安裝服務約2年，過去在facebook張貼交易及安裝成功的貼文，今年8月起推出限時折扣促銷，吸引顧客付款預訂冷氣機。有顧客於8月訂購後約師傅上門安裝卻被對方多次更改日期，後來又以安裝師傅染疫為由在社交網站貼文稱9月6日至22日暫停安裝服務，結果9月24日凌晨「糖心電器」facebook發文表示，無法再經營下去，想盡辦法協助營運也無法撐下去，稱已進入司法程序宣布破產，向未安裝的客人致謙，把相關資料交律師處理。

店方以安裝師傅染疫為由拖延上門

「糖心電器」苦主在facebook貼文表示，即使安裝了冷氣機仍有怪聲出現，懷疑質量有問題。（facebook截圖）

民建聯立法會議員陳恒鑌及葵青區議員郭芙蓉接獲125名市民向「糖心電器」訂購後，與店方失去聯絡，涉款共60多萬元，今天部分苦主現身訴說懷疑受騙經過。

苦主吳生生表示，於8月初透過網上平台見到此店，並付6000元作為訂金，其後店方在8月內3次以「師傅唔得閒」為由要求改期，最後店方在8月29日答應會於9月14日退回訂金，但當日店方沒有接聽電話，其後失聯。

另一位苦主Eva指，在9月3日及5日先後落訂，約9月18日安裝冷氣，當時Eva 亦感到奇怪，因9月18日是星期日，惟客服人員解釋安裝過程不需鑽洞，不會造成嘈音，更指「個期好full，你再唔落訂就會推到月尾」。其後Eva被店方改期2次，到9月19日，Eva 與店方協商退錢，對方聲稱9月30日前會退錢，惟期後失聯。

陳恒鑌懷疑店方有部署騙案

陳恒鑌表示，店方在9月中仍然答應顧客可於9月尾退款，但店方於9月24日宣布破產，懷疑為一個有部署的騙案。他指，市民在網上購物多漏洞，沒有保障，因此政府應設立網購消費冷靜期。他又建議，應設法就逾時交易定出強制退款機制保障消費者。

郭芙蓉表示，過往網購騙案可見，部分商店所提供的資料並非真實，政府應該全面審視相關法例。

海關月中接獲投訴拘一男子

海關本月14日舉行記者會，表示就一間網購電器店突然結業，收到93宗舉報，涉及150多部冷氣和款項58萬元，案中拘捕一名男子。陳恒鑌指，海關於上周已拘捕涉事店方的一位男負責人，仍有一位在逃，他呼籲其他苦主報案，他今天下午聯同幾名苦主亦到警察總部協助苦主報案。