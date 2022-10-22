疫情．最新｜Omicron亞型累計157宗 XBD、BQ1.1現本地個案
撰文：馬煒傑 林穎嫺 呂穎姍 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎 鄧宇詩
出版：更新：
香港確診數字持續於5,000宗水平上落，昨日（21日）新增5,393宗確診個案，輸入個案佔近6.86%。Omicron變異病毒株亞型個案累計有157宗，當中包括4宗XBD本地個案及2宗BQ1.1本地個案。
昨日疫情概要：
-增5,393宗確診，較昨日跌0.7%
-輸入個案回升，今日錄得370宗，比昨日升10.4%，佔同日確診個案升至6.86%
-新增9人死亡，全期累計死亡率維持0.55%低位，累計死亡人數10,315
-累計留院確診病人進一步減至1802人，當中有206名為新增確診病人，近8日新低
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