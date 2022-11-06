急性心臟病越趨年輕化　兩大成因成秋冬「隱形殺手」

本港開始踏入秋冬季節，加上早前颱風襲港，令本港天氣瞬間轉冷。冬季是每年急性心臟病的高峰期，由於天氣轉冷令血管收縮，加上流感等疾病導致身體發炎，令長者、有隱性心臟病的人士突然出現急性心臟病。為預防急性心臟病，病人除了要恆常檢查身體外，亦應盡快接種流感疫苗及肺炎球菌疫苗，以減低急性心臟病的風險。

撰文：醫善同行醫學顧問、心臟專科醫生李家輝醫生



心臟病常見於長者，但近年亦有年輕化出現。由於都市人平日飲食不健康、不運動，有少部份急性心臟病病人只是三十多歲，近年四十至五十多歲的病人亦逐漸增加。

長者或患心臟病病人在秋冬期間，由於身體希望保存熱能，會令血管收縮，例如皮膚上血管、頸等靠近空氣的血管收縮情況更甚，便容易令血壓上升，導致引發急性心臟病、心肌緊塞、非穩定型心絞痛等，亦會令中風個案增加。

從此之外，由於冬天有較多傳染病，例如上呼吸道感染、流感等，一旦被感染，身體會處於發炎狀態，嚴重時會容易引發隱性且平日沒有病徵的心臟病。舉例而言，若一名人士血管已是中度堵塞，即使平日沒有病徵，當有發炎情況時，便會令血管收窄，甚至令血管完全堵塞，導致急性心臟病出現。

一般而言，病人若急性心肌緊塞，最常見的病徵包括心口突然疼痛、悶痛、感到抽痛、壓迫感等，亦有機會冒汗、作悶、作嘔等病徵。若病人在十五分鐘內徵狀未有消退，或病情越見嚴重，便有機會是急性心臟病發作，應即時求醫，嚴重者更要前往醫院接受手術。

但並非所有個案均是心口位置感到不適，早年曾有病人因心臟以下的胃部感到疼痛而求醫，醫生診斷為消化不良，惟病人服用胃藥後亦未見好轉，直至尋求心臟科醫生求醫並接受心電圖檢測，始發現已有血管堵塞，並立即接受治療。

為預防急性心臟病，醫生一般會建議有心臟病病史或高危人士每年應接種流感疫苗，一生亦應接種一次十三價肺炎球菌疫苗，接種後翌年再接種二十三價肺炎球菌疫苗，以防止呼吸道感染疾病。

日常生活方面，入冬時必須做好保暖措施，尤其頸、手、腳等保暖較為重要，家中可添置暖爐，讓長者及心臟病病人保持合適溫度。值得留意的是，不少人冬天愛浸浴，但若溫度太高，會令血管過份擴張，令血壓降低，如病人正服用降血壓藥，有機會暈倒，因此水溫不能過熱或過冷。

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