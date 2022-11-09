大埔4小學昨接遭欺凌女學生求助來電 警方調查證實為惡作劇
撰文：劉夢婷
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大埔區學界流傳昨日（8日）有四間小學約在下午4時半至5時45分左右 ，接到一名自稱讀該校小五或小六班的女學生電話，表示被人在公園欺凌，要求校長或老師到場救援，事後證實沒有該同學亦沒有此事發生，懷疑為惡作劇。
警務處表示，昨日下午5時50分左右接到一學校職員報案，但前往公園位置找不到人，證實為惡作劇。
據流傳手機短訊，大埔區有四間小學昨下午收到一名自稱所屬學校小五或小六女學生電話，表示被人在公園欺凌，帶到某處揭裙底，要求校長或老師到場救援。然而事後證實沒有該名學生，亦無發生此事，懷疑為惡作劇。
短訊中提到，警方提醒在區內的小學校長，如遇以上事件請保持冷靜，並向該童詢問多一些個人資料，包括姓名，班級，家人資料，聯絡電話等，以便核對真偽，並可指示該童向街上人救助等。如有任何懷疑或需要緊急處理，可致電我們警民關係組警長或999求助。
警到報稱事發公園找不到受害人
警務處表示，昨日下午5時50分左右接到一學校職員報案，指收到女童電話表示在公園被人騷擾，但前往公園位置找不到人，證實為惡作劇。
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