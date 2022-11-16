愛丁堡廣場衝突　兩同學襲警兼圖搶犯　官稱屬加刑因素各囚45個月

2019年12月中環愛丁堡廣場舉辦「聲援維吾爾族人權」集會，期間一名男生涉踢高級督察的腰背遭警員制服，同行朋友試圖搶走他。兩人分別承認襲警及協助罪犯罪，暴動罪經審訊後被裁定罪成。暫委法官葉啓亮今（16日）在區域法院判刑指，接納暴動為突然發生，沒有預謀，涉及兩名被告的暴力行為更不足2分鐘，惟兩人分別干犯協助罪犯及襲警罪屬加刑因素，判兩人囚45個月。



無證據顯示事前有安排

法官判刑指，涉案暴動是突然發生，其開端原是獲發不反對通知書的遊行，後期發生的暴力無證據顯示事前經安排、計劃。另涉案暴動規模較小，歷時約20分鐘，涉及兩名被告的暴力行為更不足2分鐘。當日雖有示威者投擲空膠水樽，但沒有人投擲汽油彈等，涉案警員受傷程度屬輕微，故決定就暴動罪以43個月為量刑起點，兩人另分別干犯襲警及協助罪犯罪，加刑2個月。

2019年12月22日有示威者在愛丁堡廣場集結並發展成衝突。(詳看下圖)

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行為會令暴力升級造成混亂

至於被告陸家裕面對的協助罪犯罪，法官指陸的行為會令暴力升級，造成混亂，引致漣漪效應，使警方需花費更多時間拘捕第三被告蕭子峰，但考慮到其沒有預謀，判囚9星期；另蕭面對的襲警罪，法官指當時有數十人包圍及辱罵警員，蕭趁亂從後襲擊警員，令情況更為惡劣，考慮到襲擊程度不算最嚴重，判囚9星期。法庭最後下令兩被告各2項控罪均同期執行，即總刑期為45個月。

兩名被告是中學同學

被告陸家裕（23歲）和蕭子峰（23歲），被控於2019年12月22日在愛丁堡廣場5號大會堂低座外，連同身份不詳者參與暴動。此外，陸和蕭分別承認「意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯」和襲擊高級督察34135。庭上透露，兩名被告為中學同學。同案的被告梁家偉去年承認暴動及襲警罪，遭判囚2年4個月。

案件編號：DCCC 665、667/2020