預防骨質疏鬆由「29+1」開始　曬太陽、補鈣缺一不可

都市女性少運動、怕曬太陽，為了美白，出街便出動防曬霜或舉傘遮擋陽光，維他命D吸收不足，骨質密度偏低，增加患骨質疏鬆的風險。女士30歲後，骨質密度便從頂峯回落，及早防治，須消除對此症的誤解，例如只補鈣、不曬太陽吸收維他命D足以預防；以為膝痛就一定是患上骨質疏鬆；恆常照超聲波檢查足以篩查等，下文詳細拆解。

撰文：香港骨質疏鬆學會會長、醫善同行創辦人黃仕雄醫生



骨質疏鬆是指患者骨質密度降低，骨骼脆弱而容易骨折。隨住年紀增長，骨質會流失，女性收經後荷爾蒙水平下降，鈣質減少，骨質的流失速度會加快，加上女性少運動及怕曬，相比男性有較高風險及較早患骨質疏鬆，大多於50至60歲開始出現，而男性一般於60歲以後出現。

誤解一：膝痛代表骨質疏鬆？

不少人以為膝痛是骨質疏鬆的先兆，事實上初期骨質疏鬆沒有明顯病徵，女性患者去到50至60歲，始可能出現腰骨痛、駝背等症狀，甚至身高「縮水」，嚴重者跌倒時容易發生骨折。最常出現骨折的部位是手腕附近的橈骨、盤骨及股骨骨折。根據本地一項大型研究，65歲或以上的骨質疏鬆病人，其股骨骨折的一年平均死亡率，高出一般人14%。

誤解二：不斷補鈣可預防骨質疏鬆？

鈣質及維他命D均有助改善骨質密度，兩者缺一不可，不少愛美女士因為怕曬黑而從不接觸陽光，以為單靠補鈣可預防骨質疏鬆，此是錯誤想法。當身體的維他命D水平太低，會影響鈣吸收，曾有30歲女士，長期不曬太陽，進行骨質密度檢查時，骨的密度已與50至60歲的高齡人士無異。另外，有乳糖不耐症的女病人因為長年沒有從乳製品吸收足夠鈣質，結果收經後其骨質密度嚴重流失。

一般而言，成年人每日需攝取約1,000至1,200毫克的鈣質，含豐富鈣質的食物包括奶類、豆製品、蔬菜、果仁及連骨或殼食用的海產。一杯250毫升的牛奶已含有300至400毫克的鈣質，而一份蔬菜亦有100至150毫克的鈣質。至於維他命D方面，最好是透過曬太陽吸收，穿短袖衣物在陽光下曬20分鐘，或穿長袖衣物曬30至40分鐘，已攝取了一日足夠的維他命D。

誤解三：照超聲波可檢查骨質密度？

不少人以為照超聲波可檢查骨質密度，事實上此種方法並非標準診斷方式。國際認可的有效診斷是雙能量X光吸收測量儀（Dual-energy X-ray Absorptiometry，DEXA），可透過檢查腰椎或股骨去測量骨質密度，分數會以T值表示，分數介乎-1至-2.4是骨質密度偏低，等於或小於-2.5便屬骨質疏鬆。骨質疏鬆是常見老年病，約有3分1收經後的女性患上骨質疏鬆，而65歲男性則有5分1人患病。

愈早強化骨骼可減低骨質流失

骨質密度一般在30歲左右到達高峰，之後便會加快流失，30歲後骨質密度無法逆轉，要改善骨質健康愈年輕著手愈理想，30歲後更要警惕，包括每日補充足夠的維他命D及鈣質，防止更多的骨質流失。部分人擔心飲咖啡會導致骨質疏鬆，但有大型研究顯示，只要每日不飲用超過3杯咖啡，對骨質無明顯影響。

現時坊間不少身體檢查的套餐都涵蓋了骨質疏鬆項目，而一般日間醫療中心或私家診所亦可作DEXA檢查。公立醫院方面，一般只為骨折求醫的病人進行骨質密度檢查。懷疑自己屬高風險人士，其實只要諮詢家庭醫生，大多醫生已可為病人安排相關檢查。DEXA輻射量對人體無害，只相等於暴露陽光下3小時，甚至少於飛往台灣航程的輻射量。

目前亦有不少口服抗骨質疏鬆藥物用作治療，但不建議用作預防，市民要防範骨質疏鬆，應從上述飲食著手，以及進行適量負重運動，強化骨骼。女性宜在55歲或收經後、男性在65歲後，進行骨質密度檢查。若骨質密度屬於偏低，應每隔2至3年檢查一次，以及早作出診治。

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