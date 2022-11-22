壹傳媒6高層認串謀勾結外國勢力　張劍虹陳沛敏將在黎案作供

壹傳媒高層張劍虹及《蘋果日報》5名前編採人員，包括羅偉光及陳沛敏等，被指與黎智英涉違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國勢力危害國家安全，6人今(22日)被押送到高等法院﹕全部承認串謀勾結外國勢力罪，控方指，部份被告將會在黎智英案作供，辯方律師透露，張劍虹會在黎案作供。眾被告今早由囚車押送至法庭，保安亦明顯加強， 並有持槍警員戒備。



主控官在案情列出的重點包括：黎智英早在2014年佔中時期已表明其政治立場，在2019年3月，社會討論《逃犯條例》時，開始發放多篇煽動性文章，2020年，再藉疫情散播反政府言論，至《港區國安法》實施後，形容是惡法，呼籲大眾繼續抗爭。



6名被告明知黎的各項活動，仍與黎一同串謀，並跟黎指示，在《蘋果日報》加入英文版內容，請求外國勢力對香港及中國實施制裁。



3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理裁定眾被告罪成，並把案押後至黎智英案審結後再訊。



據了解，本案6名被告中有3人會作供，包括陳沛敏。



6名被告：張劍虹（59歲，壹傳媒前行政總裁），和5名前《蘋果日報》編採人員：陳沛敏(51歲，前副社長)、羅偉光（47歲，前總編輯）、林文宗(51歲，前執行總編輯)、馮偉光(57歲，前社論主筆，筆名盧峯)，及楊清奇(55歲，前社論主筆，筆名李平)。

6名被告被控於2020年7月1日至2021年6月24日，串謀黎智英、蘋果日報有限公司 、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司和其他人請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。

犯人欄上各被告之間有懲教人員相隔

懲教人員今早押送眾被告到庭時，有多部警車護送，並有持槍警員戒備，6名被告被押至犯人欄時，各被告之間亦有懲教人員相隔。除了代表張劍虹的律師透露張會在黎案作供外，據悉本案被告中會有3人在黎智英的審訊作供，包括陳沛敏。此外，控方在早前聆訊中已透露，前營運總裁周達權會作供。

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主控官讀出的案情指，眾被告以《蘋果日報》為平台，刊登文章要求外對中港實施制裁或封鎖，或採取敵對行動。

黎自2014年佔領運動已表明其政治立場

案情指，《蘋果》在停運之前，一直都是受眾甚廣（widely circulated）、且具強大公眾影響力（with strong public presence）的刊物，而黎智英自2014年佔領運動，已時常就其政治立場表態，包括透過《蘋果》作為平台、參與示威活動等。

2019年3月起發布至少11則煽動內容

2019年3月，特區政府提出修訂《逃犯條例》，《蘋果》發布至少11則煽動內容，意圖製造針對中央、香港的煽動輿論，及鼓吹公眾參與示威活動；同年6月9日起，大規模社會運動展開，儘管港府其後宣布暫援修例，仍無法阻止暴力騷亂發生，期間《蘋果》發布至少34則內容，意圖（a）藉修例事件，製造反政權、法律及公眾秩序的煽動言論；（b）鼓吹公眾參與示威活動；（c）宣揚對警務人員的仇恨；及（d）提倡持續以「攬炒」方式反抗政權。

2020年初藉疫情製造反政權言論

及至2020年1月，新冠肺炎病毒流入香港，社會運動開始，但《蘋果》持續非法地發布各種煽動言論，包括意圖（a）藉疫情，製造反政權、法律及公眾秩序的煽動言論；（b）宣揚對警務人員的仇恨；及（c）提倡甚或指揮暴力，以鼓吹公眾延續暴力騷亂。

控方指各被告明知黎智英的各項活動，仍一同實施串謀，並呼籲外國政府對中國及香港實施制裁。（張浩維攝／資料圖片）

形容國安法邪惡 呼籲公眾反抗

《港區國安法》於2020年7月1日在港實施後，任何勾結外部勢力的行為均屬違法，但《蘋果日報》卻指《國安法》邪惡及破壞一國兩制，呼籲公眾持續反抗，又發標題為：「惡法生效 兩制蓋棺 泛民7.1繼續抗爭 為自由抗爭」的文章。

黎亦有透過節目請求外國勢力制裁中港

《國安法》在港實施後，任何勾結外部勢力的行為均屬違法，但6名被告持續串謀發布內容，請求外國干預本港事務，例如聲稱《國安法》「邪惡」及「破壞一國兩制」，呼籲公眾持續反抗；又以「惡法生效 兩制蓋棺 泛民7.1繼續抗爭 為自由抗爭」的文章和隨報附送的海報，呼籲市民前年七一上街示威。另外，《蘋果》亦多次在facebook專頁上載節目「Live Chat with Jimmy Lai」，《南華早報》前總編輯Mark Clifford、前美國駐華大使Raymond Burghardt、 前以色列署理總理 Natan Sharansky、美國記者 Nick Kristof 等人曾出席節目，請求外國勢力對中國或香港實施制裁。

至少7篇文章內容涉及攬炒

2020年5月，有傳媒報導指中央將實施國安法，在此之前蘋果已發布煽動刊物請求外部勢力實施制裁及封鎖。控方列舉至少7則內容提倡「攬炒」，包括黎本人撰寫的文章。在國安法實施前，蘋果亦報到了不少有關黎出席活動尋求外部勢力協助，包括黎在2019年7月8日與時任美國國務卿蓬佩奧的會面；2019年10月美國立《香港人權與民主法案》之際，黎與香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council）等組織，向美國參議員爭取支持香港示威的片段；及2019年10月黎在與李柱銘出席美國時任副總統彭斯主辦的演講後，指請求中方以人道解決香港問題，是中美貿易戰一項重要考量。

6名被告知情並與黎一同串謀

控方指，6名被告知悉上述活動，仍與黎一同實施串謀。此外，黎亦指示將英文版內容加入《蘋果》，目的是要請求外國勢力請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。

黎在twitter帳戶與多國領袖互動

黎在2020年5月，開設個人Twitter帳戶，帖文可予公眾瀏覽，他在Twitter上持續地轉發《蘋果》發布的內容，亦會於平台上與美英日台多國領袖互動。

黎智英案12月1日審訊，黎已申請聘用英國御用大律師Tim Owen作其代表。(詳看下圖)

黎智英案將於12月1日開審

至於壹傳媒創辦人黎智英(74歲)，與《蘋果日報》相關的3間公司：蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司，及蘋果日報互聯網有限公司，則否認控罪，黎另被控勾結外國勢力等罪名，審訊已排期至12月1日審理。黎的代表律師早前透露，他們將以案件由3名法官而非陪審團審理為由，先作永久終止聆訊的申請。法官將於審訊首天處理。

此外，黎申請聘用英國御用大律師Tim Owen在案件中代表他，並獲得批准。律政司不服，提上訴失敗後，早前亦有要求上訴至終審法院，上訴庭昨(21日)拒絕向律政司批出上訴許可，即黎現仍可續聘Tim Owen代表。

案件編號：HCCC52/2022