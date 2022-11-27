天旋地轉「暈陀陀」或患耳石症　部分動作易誘發眩暈

一起床就天旋地轉，甚至簡單如在床上翻身、轉動頭部也會感到眩暈或噁心，有可能是患上耳石症，亦即耳石脫落。有關症狀經常會被誤以為是耳水不平衡，但耳石症不會影響健康及聽覺，亦不常引起耳鳴，只要透過簡單的耳石復位治療就能康復。耳石脫落未有明確成因，但頭部大幅度後仰、經常做抬高頭動作的人，較容易令脫落的耳石跌入特定位置，從而誘發眩暈。

撰文：醫善同行醫學顧問、耳鼻喉科專科醫生周順傑



人的內耳分為兩部分，一部分負責聽覺，另一部分負責控制身體平衡，而負責平衡的部分有三條半規管連接到耳蝸及前庭，而耳石是指位於前庭的結晶體，是肉眼看不見的微小碎石，年紀愈大，數量愈多。當耳石脫落就會在耳液中流動，若耳石由前庭游走到半規管，便有機會刺激到平衡器官，隨時頭部郁動而出現眩暈。

病人根據醫生指示轉動頭部，引導耳石復位。

頭部受到撞擊有機會引起耳石脫落，但大多個案的成因不明。年紀愈大發病率愈高，耳石症患者大多40歲以上，女性較男性稍多。耳石脫落後，隨住頭部每次轉動、姿勢改變等行為會誘發眩暈，感覺似天旋地轉，並有如玩過山車後的恐慌感，難以站穩並有作悶、作嘔情況，連躺在床上做出翻身動作都會有「暈陀陀」感覺，過程持續約半分鐘至一分鐘後，眩暈便會消失。

雖然耳石症是良性疾病，對健康無大礙，但持續的眩暈會影響日常生活、工作及情緒，對長者來說，更會增加跌倒風險，需及早治理。不少耳石症病人在作病時會較為恐慌，以為是中風症狀而求醫。診斷方面，病人闡述的病史及病徵十分重要，當排除其他可能引起眩暈的疾病，並懷疑是耳石症，可安排病人進行耳科檢查，了解其腦神經、平衡系統運作情況，再進行Dix-Hallpike測試，檢查耳石脫落位置。

耳石脫落可透過耳石復位去治療，病人根據醫生指示轉動頭部，令耳石重新回到前庭，遠離會刺激平衡系統的地方，就可以解決眩暈問題。部分病人未必一次復位治療便能康復，或需進行幾次，當情況解決，病人可立即感覺到眩暈感消退很多。病人回家後，建議初期睡覺時用兩個枕頭，令頭較為前傾，避免耳石再次跌入半規管位置。

雖然耳石脫落成因不明，亦難以避免，但部分行為有較高風險令耳石移位而引起眩暈，包括頭部大幅度後仰，或經常抬高頭，建議患者進行耳石復位初期，減少到髮型店洗頭，以免頭部後仰而令耳石再度移位。另外，經常打羽毛球的人亦較易有耳石症，可能亦與抬頭動作有關。近年流行的空中瑜伽，亦可能因為倒吊等動作而增加耳石移位的風險。

不少人會混淆耳石症及耳水不平衡，事實上，超過一半的眩暈是由耳石症引起，較耳水不平衡更常見。耳水不衡者患者發作時會有耳鳴及影響聽覺，並有耳漲的情況，每次發作可能持續半小時以上，即使頭部不轉動，也會感到眩暈，成因可能與耳部血液循環、免疫系統有關。

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